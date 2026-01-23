Про це повідомило бельгійське медіа RTBF та міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево.
Як прокоментували цей інцидент у Бельгії?
Після публікації переліку запрошених країн до Ради миру, міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево спростував цю інформацію. За його словами, країна не підписувала договору про створення структури Трампа, оскільки має застереження щодо неї.
Бельгія НЕ підписала договір Ради миру. Це оголошення помилкове. Ми хочемо спільної та скоординованої європейської відповіді. Як і багато інших європейських країн, ми маємо застереження щодо цієї пропозиції,
– зауважив міністр.
Згодом джерело в уряді Бельгії повідомило, що американці випадково додали у список Бельгію – на її місці мала бути Білорусь.
Що відомо про Раду миру та хто є її учасниками?
Документи про створення Ради миру Дональд Трамп підписав 22 січня на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Окрім США, статут організації підписали представники близько 20 країн, переважно з Близького Сходу та Південної Америки. З Європейського Союзу в церемонії взяли участь лише прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії. Серед запрошених країн опинились ті, які є стратегічно важливими для Пекіна. Серед них Росія та Білорусь.
Орган займатиметься контролем припинення вогню після завершення конфліктів у всьому світі.
Володимир Зеленський підтвердив, що Україна також отримала від Дональда Трампа запрошення вступити до Ради миру. Однак наразі вступ до цієї структури неможливий через участь Росії та Білорусі.