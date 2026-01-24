Подробиці розповідає видання Rzechpospolita з посиланням на слова міністра Доманського.
Актуально ЄС сумнівається у статуті Ради миру Трампа: за яких умов можлива співпраця зі США
Що думає Польща стосовно приєднання до Ради миру?
Як повідомив Анджей Доманський, будь-які міжнародні зобов'язання такого рівня потребують рішення Ради міністрів, якого наразі не існує.
Окрім цього, йдеться про складні правові питання, що вимагають ретельного аналізу. Водночас міністр наголосив, що у бюджеті Польщі просто немає передбачених коштів на ці цілі, адже держава має нагальніші пріоритети фінансування.
Якщо відповісти прямо: мільярда доларів у бюджеті на це, безумовно, немає. Є важливіші завдання, які потрібно фінансувати, ніж участь у цій раді,
– підкреслив Доманський.
Він також додав, що країна стикається з низкою серйозних соціальних та економічних викликів, тому використання мільярда доларів на участь у міжнародному органі він вважає необґрунтованим та безвідповідальним.
Цікаво! На ідею Трампа стосовно Ради миру відреагував і його колишній соратник – американський мільярдер Ілон Маск. Він, зокрема, висміяв територіальні апетити очільника Білого дому.
Як про Раду миру відгукуються у світі й чи вступить туди Україна?
Ініціатива викликала неоднозначну реакцію на міжнародній арені, адже за своїм задумом фактично дублює функції Ради Безпеки ООН, але робить акцент на фінансових внесках держав-учасниць.
Підтримку ідеї Трампа та готовність долучитися до Ради миру задекларували такі держави: Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Бахрейн, Білорусь, Єгипет, Угорщина, Індонезія, Йорданія, Казахстан, Косово, Марокко, Монголія, Пакистан, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, ОАЕ, Узбекистан і В'єтнам.
Однак без курйозів не обійшлося, спершу в списку переплутали Бельгію з Білоруссю. Після оприлюднення списку держав, глава МЗС Бельгії Максим Прево підкреслив, що Бельгія не підписувала жодних документів щодо ініційованої Дональдом Трампом структури, оскільки має принципові застереження до її формату.
Зі свого боку президент Володимир Зеленський підтвердив отримання запрошення від Трампа, водночас зазначив, що українська сторона поки не має чіткого розуміння концепції ради. Він зауважив, що приєднання наразі виключено через присутність у Раді Росії та Білорусі.