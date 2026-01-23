Про це на пресконференції після саміту лідерів ЄС у Брюсселі повідомив президент Європейської Ради Антоніу Кошта та висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас.

Дивіться також Повернення заморожених активів і компенсація витрат: як Путін хоче використати Раду миру

Що в ЄС думають про Раду миру?

За словами Антоніу Кошта, лідери країн ЄС сумніваються щодо статуту Ради миру Дональда Трампа. Питання викликає саме сфера її діяльності, механізми управління та відповідність Статуту ООН.

Разом із тим Кошта наголосив, що Євросоюз готовий працювати зі США над реалізацією всеосяжного мирного плану для Сектору Газа. Йдеться про участь Ради миру як "перехідної адміністрації відповідно до резолюції Ради безпеки ООН №2803". Саме вона стосується припинення конфлікту в Газі.

Водночас, як передає "Європейська правда" з саміту лідерів ЄС, Кая Каллас уточнила, що співпраця можлива лише за умови обмеження діяльності мандатом Ради Безпеки ООН.

Ми хочемо працювати заради миру на Близькому Сході, і ми хочемо, щоб ця Рада миру була обмежена резолюцією Ради Безпеки ООН, як це було передбачено,

– пояснила Каллас.

Висока представниця ЄС також нагадала, що створення Ради миру щодо Гази було тимчасовим – до 2027 року. До того ж у резолюції Ради Безпеки ООН, яка й передбачала її формування, "був описаний чіткий шлях того, як палестинці візьмуть владу".

Яка позиція в України щодо Ради миру?