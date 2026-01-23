Об этом на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС в Брюсселе сообщил президент Европейского Совета Антониу Кошта и высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кайя Каллас.

Что в ЕС думают о Совете мира?

По словам Антониу Кошта, лидеры стран ЕС сомневаются относительно устава Совета мира Дональда Трампа. Вопрос вызывает именно сфера его деятельности, механизмы управления и соответствие Уставу ООН.

Вместе с тем Кошта отметил, что Евросоюз готов работать с США над реализацией всеобъемлющего мирного плана для Сектора Газа. Речь идет об участии Совета мира как "переходной администрации в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН №2803". Именно она касается прекращения конфликта в Газе.

В то же время, как передает "Европейская правда" с саммита лидеров ЕС, Кая Каллас уточнила, что сотрудничество возможно только при условии ограничения деятельности мандатом Совета Безопасности ООН.

Мы хотим работать ради мира на Ближнем Востоке, и мы хотим, чтобы этот Совет мира был ограничен резолюцией Совета Безопасности ООН, как это было предусмотрено,

– объяснила Каллас.

Высокая представительница ЕС также напомнила, что создание Совета мира по Газе было временным – до 2027 года. К тому же в резолюции Совета Безопасности ООН, которая и предусматривала его формирование, "был описан четкий путь того, как палестинцы возьмут власть".

Какая позиция у Украины относительно Совета мира?