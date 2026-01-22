Трамп считает, что эта организация поможет решить немало конфликтов. Об этом стало известно во время встречи с лидерами государств-участников, передает Clash Report.

Кто вошел в Совет мира?

Дональд Трамп официально подписал устав Совета мира и представил страны, которые стали частью организации.

В первую группу так называемых "выдающихся членов" Совета мира вошли:

  • Бахрейн,
  • Марокко,
  • Аргентина,
  • Армения,
  • Азербайджан,
  • Бельгия,
  • Болгария,
  • Египет,
  • Венгрия,
  • Индонезия,
  • Иордания,
  • Казахстан,
  • Косово,
  • Монголия,
  • Пакистан,
  • Парагвай,
  • Катар,
  • Саудовская Аравия,
  • Турция,
  • Объединенные Арабские Эмираты,
  • Узбекистан.

Обращаясь к представителям этих стран, Трамп отметил их роль в новосозданной структуре. По его словам, все участники являются "звездами" и "друзьями" США, которые играют важную роль в международном диалоге. Председателем организации стал сам американский президент.

Ожидается, что Совет мира будет заниматься вопросами глобальной безопасности, сотрудничества между государствами и урегулирования международных конфликтов.

Что известно о Совете мира?

  • По данным СМИ, Дональд Трамп создает Совет мира и требует от стран членского взноса в размере 1 миллиарда долларов наличными. Устав организации предоставляет Трампу неограниченные полномочия, включая контроль над деньгами и назначение преемника, что вызвало критику со стороны дипломатов.

  • Глава США предложил также Путину войти в организацию. Владимир Путин получил приглашение в Совет мира, который создает Дональд Трамп. Москва изучает приглашение и надеется на контакты с Вашингтоном для выяснения деталей.

  • Дональд Трамп предложил создание Совета мира для урегулирования российско-украинской войны, он критиковал ООН за неэффективность. Одной из ключевых тем форума в Давосе стала не Украина, а обострение вокруг Гренландии и создание новой платформы для переговоров.