Трамп считает, что эта организация поможет решить немало конфликтов. Об этом стало известно во время встречи с лидерами государств-участников, передает Clash Report.
Кто вошел в Совет мира?
Дональд Трамп официально подписал устав Совета мира и представил страны, которые стали частью организации.
В первую группу так называемых "выдающихся членов" Совета мира вошли:
- Бахрейн,
- Марокко,
- Аргентина,
- Армения,
- Азербайджан,
- Бельгия,
- Болгария,
- Египет,
- Венгрия,
- Индонезия,
- Иордания,
- Казахстан,
- Косово,
- Монголия,
- Пакистан,
- Парагвай,
- Катар,
- Саудовская Аравия,
- Турция,
- Объединенные Арабские Эмираты,
- Узбекистан.
Обращаясь к представителям этих стран, Трамп отметил их роль в новосозданной структуре. По его словам, все участники являются "звездами" и "друзьями" США, которые играют важную роль в международном диалоге. Председателем организации стал сам американский президент.
Ожидается, что Совет мира будет заниматься вопросами глобальной безопасности, сотрудничества между государствами и урегулирования международных конфликтов.
Что известно о Совете мира?
По данным СМИ, Дональд Трамп создает Совет мира и требует от стран членского взноса в размере 1 миллиарда долларов наличными. Устав организации предоставляет Трампу неограниченные полномочия, включая контроль над деньгами и назначение преемника, что вызвало критику со стороны дипломатов.
Глава США предложил также Путину войти в организацию. Владимир Путин получил приглашение в Совет мира, который создает Дональд Трамп. Москва изучает приглашение и надеется на контакты с Вашингтоном для выяснения деталей.
Дональд Трамп предложил создание Совета мира для урегулирования российско-украинской войны, он критиковал ООН за неэффективность. Одной из ключевых тем форума в Давосе стала не Украина, а обострение вокруг Гренландии и создание новой платформы для переговоров.