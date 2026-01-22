Трамп считает, что эта организация поможет решить немало конфликтов. Об этом стало известно во время встречи с лидерами государств-участников, передает Clash Report.

Кто вошел в Совет мира?

Дональд Трамп официально подписал устав Совета мира и представил страны, которые стали частью организации.

В первую группу так называемых "выдающихся членов" Совета мира вошли:

Бахрейн,

Марокко,

Аргентина,

Армения,

Азербайджан,

Бельгия,

Болгария,

Египет,

Венгрия,

Индонезия,

Иордания,

Казахстан,

Косово,

Монголия,

Пакистан,

Парагвай,

Катар,

Саудовская Аравия,

Турция,

Объединенные Арабские Эмираты,

Узбекистан.

Обращаясь к представителям этих стран, Трамп отметил их роль в новосозданной структуре. По его словам, все участники являются "звездами" и "друзьями" США, которые играют важную роль в международном диалоге. Председателем организации стал сам американский президент.

Ожидается, что Совет мира будет заниматься вопросами глобальной безопасности, сотрудничества между государствами и урегулирования международных конфликтов.

Что известно о Совете мира?