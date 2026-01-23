Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Путін торгується, – у Зеленського відповіли, чи зможе Рада миру натиснути на Росію

Яким чином Путін може використати Раду миру?

Аналітики нагадують, що 21 січня Путін заявив, що Росія розгляне пропозицію Трампа приєднатися до Ради миру та може сплатити необхідний внесок в розмірі одного мільярда доларів із заморожених російських активів, які зберігаються у Сполучених Штатах.

Путін також заявив, що решта заморожених російських активів у США можуть бути спрямовані нібито на відновлення "територій, які постраждали під час бойових дій, після укладання мирного договору між Росією та Україною".

За словами диктатора, це питання він планував обговорити на зустрічі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, яка відбулася пізно ввечері 22 січня і тривала понад три години.

В ISW припускають, що Путін, ймовірно, мав на увазі окуповані та знищені Росією території України, а не території, спустошені російськими ударами, які досі перебувають під контролем України.

Аналітики вважають, що очільник Кремля намагається домовитися про розморожування російських активів не лише для фінансування Ради миру Трампа, але й для того, щоб фактично повернути собі кошти та компенсувати витрати, спричинені вторгненням в Україну у 2022 році.

Це означає, що навіть якщо за ці гроші буде профінансовано відновлення окупованих територій України, які залишатимуться під контролем Росії, ці кошти повернуться в російську економіку, що допоможе Росії й надалі інтегрувати економіку, суспільство та інфраструктуру окупованої частини України у російську систему.

Створення Ради миру: коротко про головне