На дисонанс у назві Ради миру та очевидних намірів Дональда Трампа жартома вказав його колишній соратник – американський мільярдер Ілон Маск, передає Clash Report.
Як Маск прокоментував створення Ради миру під керівництвом Трампа?
Маск публічно розкритикував підхід президента США Дональда Трампа до врегулювання світових конфліктів, іронічно поставивши під сумнів ефективність так званої Ради миру.
22 січня під час виступу в Давосі Маск із гумором прокоментував обіцянки Трампа швидко завершити війну в Україні та конфлікт у Секторі Газа. Він згадав про створення Ради миру і зіграв на англійських словах peace (мир) і piece (шматок), натякаючи, що під гаслами миру може йтися про територіальні апетити.
Зокрема, Маск пожартував про "маленький шматочок Гренландії" та "шматочок Венесуели", підсумувавши, що "все, чого всі хочуть, – це мир".
Я чув про створення саміту миру. Здається, це було щось на кшталт "шматочок"? Знаєте, маленький шматочок Гренландії, маленький шматочок Венесуели. Все, чого ми хочемо, це мир,
– заявив мільядер.
Зала відреагувала сміхом і оплесками.
Хоча раніше Маск неодноразово висловлював симпатії до Трампа, цього разу його заява мала вигляд відкритої насмішки з зовнішньополітичних ініціатив Вашингтона.
Як Маск жартував про Трампа і Раду миру: дивіться відео
Що відомо про "Раду миру" Трампа?
- Раду миру Трамп просуває як ключовий інструмент своєї міжнародної політики після повернення до Білого дому. Ідея полягає в тому, щоб вирішувати глобальні конфлікти через прямі переговори та економічний тиск, минаючи традиційні механізми на кшталт ООН.
- Зокрема, йдеться про припинення бойових дій у Газі, підготовку плану завершення війни в Україні та залучення великих інвесторів до стабілізації кризових регіонів.
- Кожна країна має сплатити 1 мільярд доларів за три роки участі, а всі зібрані кошти планується передати під управління фонду, який контролюватиме сам Трамп.
- Ініціатива викликала суперечливу реакцію, адже фактично повторює функції Ради Безпеки ООН, але з акцентом на фінансову участь країн.
- Президент України Володимир Зеленський поки не погодився долучатися до формату, зважаючи на те, що до нього запросили також Росію та Білорусь.
- Під час форуму у Давосі Дональд Трамп підписав статут Ради миру, надаючи їй статус міжнародної організації, і став її головою.
- Хто підтримав ідею Трампа і приєднався до Ради миру: Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Бахрейн, Білорусь, Єгипет, Угорщина, Індонезія, Йорданія, Казахстан, Косово, Марокко, Монголія, Пакистан, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Узбекистан, В'єтнам.