На диссонанс в названии Совета мира и очевидных намерений Дональда Трампа в шутку указал его бывший соратник – американский миллиардер Илон Маск, передает Clash Report.

Как Маск прокомментировал создание Совета мира под руководством Трампа?

Маск публично раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к урегулированию мировых конфликтов, иронично поставив под сомнение эффективность так называемого Совета мира.

22 января во время выступления в Давосе Маск с юмором прокомментировал обещания Трампа быстро завершить войну в Украине и конфликт в Секторе Газа. Он вспомнил о создании Совета мира и сыграл на английских словах peace (мир) и piece (кусок), намекая, что под лозунгами мира может идти речь о территориальных аппетитах.

В частности, Маск пошутил о "маленьком кусочке Гренландии" и "кусочке Венесуэлы", подытожив, что "все, чего все хотят, – это мир".

Я слышал о создании саммита мира. Кажется, это было что-то вроде "кусочек"? Знаете, маленький кусочек Гренландии, маленький кусочек Венесуэлы. Все, чего мы хотим, это мир,

– заявил миллиардер.

Зал отреагировал смехом и аплодисментами.

Хотя ранее Маск неоднократно выражал симпатии к Трампу, В этот раз его заявление имело вид открытой насмешки над внешнеполитическими инициативами Вашингтона.

Что известно о "Совете мира" Трампа?