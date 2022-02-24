О введении военного положения на всей территории государства заявил президент Владимир Зеленский.

Важно Зеленский созвал внеочередное заседание СНБО

Россия осуществила удары по военной инфраструктуре и по нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение на территории всего нашего государства,

– заявил украинский лидер.

Он также сообщил, что уже провел переговоры с президентом США Джо Байденом и заверил: Соединенные Штаты уже готовят международную поддержку для Украины.

Кроме того, президент призвал украинцев не паниковать, по возможности оставаться дома.

"Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет Министров Украины. Вскоре я снова выйду на связь. Без паники, мы сильные, мы всех победим. Слава Украине!" – добавил Зеленский.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Обращение Владимира Зеленского о введении военного положения: видео

Что этому предшествовало

Еще 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании псевдореспублик на Донбассе. Впоследствии глава Кремля внес в совет федераций закон о разрешении использовать вооруженные силы России на территории другого государства. В совете федерации это, как и следовало ожидать, единогласно поддержали документ.

В ночь на 24 февраля в ряде украинских городов прогремели мощные взрывы. О них сообщают жители Киева, Харькова, Черниговской области, Одессы и других городов Украины.

Украина официально закрыла небо для гражданских самолетов.



Что стоит знать о военном положении

Заметим, что введение происходит в несколько этапов:

Совет национальной безопасности и обороны Украины подает предложение о введении военного положения президенту. Президент издает указ о введении военного положения. Верховная Рада собирается на заседание по утверждению указа президента. После утверждения указ подлежит немедленному оглашению через средства массовой информации или обнародованию иным способом.

Что такое военное положение Военное положение – это особый правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения. Военное положение предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека.

Что стоит знать о военном положении: смотрите видео