Он также призвал Россию и Украину вернуться к дипломатическому пути разрешения конфликта.

Важно Украина может разорвать дипломатические отношения с Россией: что это значит и чего ждать дальше

Армения настаивает на мирном диалоге представителей Украины и России.

Надеемся, что будут сделаны необходимые шаги для снижения напряженности и мирной развязки ситуации,

– отметил Унанян.

Псевдореспублики признают себе подобных

Заметим, что ни одна цивилизованная страна мира не признает независимость временно оккупированных территорий Украины. Это категорически противоречит международному праву.

Поэтому сейчас главари боевиков могут надеяться только на признание со стороны таких же псевдореспублик, ранее созданных Россией. Речь идет о Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье и других.

Обратите внимание! Наши партнеры ожидаемо осуждают циничные действия Путина. Они называют это нарушением территориальной целостности и поддерживают Украину.