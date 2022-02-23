Что будет означать расторжение дипломатических отношений с агрессором и почему этого не было сделано раньше – разбирался сайт 24 канала.

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Что означает расторжение дипломатических отношений

В современном мире отношения между государствами регулируются на основании многочисленных международных и двусторонних договоров, которые определяют и регламентируют различные сферы сотрудничества и тому подобное.

Однако иногда возникают обстоятельства, которые делают невозможным существование дипломатических отношений между странами. Например, такой причиной могут стать нарушение государством международно-правовых обязательств, совершение недружественного акта, в крайнем случае – война.

Украина может разорвать контакты с Россией / Фото Крым.Реалии

Фактически, главным следствием расторжения дипломатических отношений является прекращение любых прямых постоянных контактов между государствами.

Как происходит процесс расторжения дипломатических отношений

В международном праве этот механизм определяет Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года.

Разрыв дипломатических отношений происходит на основании статьи 106 Конституции Украины и статьи 7 Закона Украины "О дипломатической службе". Согласно этим документам, МИД обращается к Президенту Украины с предложением.

Дальнейшим шагом может стать официальное заявление и принятие соответствующего нормативного акта Верховной Радой, а далее – отзыв дипломатических представителей и закрытие дипломатических представительств.

Основания для расторжения дипломатических отношений с Россией

С 2014 года Россия ведет против Украины необъявленную гибридную войну – она оккупировала Крым и часть Донбасса, убила более 14 тысяч украинцев, превратила несколько миллионов людей в беженцев.

Кроме того, несколько миллионов соотечественников фактически стали заложниками режима Путина на оккупированных территориях – они подвергаются политическим репрессиям, становятся жертвами этнических чисток, а с 2022 года – еще и массовых депортаций.

Что плохого Россия сделала Украине?
– заявила российская топчиновница Валентина Матвиенко на заседании Совбеза 21 февраля 2022 года.

Кроме того, Украина подвергается постоянным террористическим атакам со стороны России, а московская пропаганда постоянно культивирует ненависть к Украине и украинцам. Эти шаги являются продолжением традиционной политики Российской империи и СССР в отношении Украины.

Россия развязала войну против Украины и культивирует ненависть к украинцам / Фото novostipmr

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Почему дипломатические отношения не были разорваны раньше

Украина – миролюбивое государство, украинское руководство до последнего пыталось остановить российскую агрессию с помощью дипломатии и переговоров.

Именно для этого необходимо было сохранять дипломатические отношения между двумя государствами – их расторжения уничтожало бы призрачные шансы на мир, ведь ликвидировала "площадки" для разных форматов переговоров, а всадить агрессора за стол переговоров стало бы просто невозможно.

Хотя разрыв дипотношений не всегда автоматически предусматривает расторжение консульских отношений, украинское руководство решило никому не делегировать функции защиты своих граждан в России. Многие из них оказались в России не по своей воле – например, Россия автоматически считает жителей оккупированного Крыма "своими" гражданами, хоть это и противоречит международному праву. Зато Москву это не останавливает и она развернула в Крыму репрессии против украинских граждан, а жертвам Кремля необходима помощь, в частности, дипломатическая.

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Все же существовала хотя бы небольшая надежда на то, что Россия прислушается к голосу здравого смысла и откажется от самоубийственной тактики.

Существует мнение, что дипломатические попытки Украины ни к чему не привели, но это не так: Украина продемонстрировала миру, что не желает войны и готова принимать все меры во всех возможных дипломатических форматах. Благодаря этой системной работе отечественной дипломатии в мире в 2022 году возник консенсус относительно того, кто является агрессором, а кто жертвой, чего не было в 2014 году. Сейчас с Россией только Куба, Никарагуа и Венесуэла.

21 февраля 2022 года Россия в очередной раз перешла границу и объявила о признании части украинских территорий якобы "независимыми государствами". Этот факт, сделанный, между прочим, даже вопреки российским законам, доказал, что нынешнее руководство России попирает международное право и суверенитет Украины, а также продолжает необъявленную войну против независимой Украины.

В таких условиях для Украины ничего не остается, как начать де-юре процесс расторжения дипломатических отношений с государством-агрессором, ведь де-факто он уже практически реализован.

Зеленский рассмотрит вопрос о расторжении дипконтактов с Россией / Фото Офиса Президента Украины

В нынешних условиях разрыв дипломатических контактов с Россией должен стать сигналом и для союзников Украины. Переход от слов и обещаний к действиям должен вдохновить Запад к решительным шагам по противодействию агрессору, который напал на Украину, но и бросил вызов всему цивилизованному миру, не зря, большая часть ночного "параноидального", по меткому наблюдению Елисейского дворца, выступления Путина была посвящена нападками на Запад.

Какие дипломатические представительства России в Украине

Дипломатические отношения между двумя государствами установлены 14 февраля 1992 года. Сейчас у России есть посольство в Киеве и генеральные консульства в Харькове, Одессе и Львове (все они 22 февраля 2022 года в панике сжигали документы во дворах). Ранее было генконсульство России в Севастополе, но после оккупации Россией Крыма оно было закрыто.

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Еще 23 февраля 2014 года Россия отозвала из Украины своего посла, то же сделала за несколько недель и наша страна. У Украины есть посольство в Москве и консульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. До 2012 года действовало консульство Украины во Владивостоке.

Страна, которая разрывает дипломатические отношения и закрывает свои дипломатические представительства, может делегировать свое право представлять себя третьему государству. Например, Грузия после разрыва дипотношений с Россией после российской агрессии 2008 года, делегировала функции по защите своих граждан Швейцарии.

Зеленский рассмотрит запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией: смотрите видео