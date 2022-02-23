Что будет означать расторжение дипломатических отношений с агрессором и почему этого не было сделано раньше – разбирался сайт 24 канала.

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Что означает расторжение дипломатических отношений

В современном мире отношения между государствами регулируются на основании многочисленных международных и двусторонних договоров, которые определяют и регламентируют различные сферы сотрудничества и тому подобное.

Однако иногда возникают обстоятельства, которые делают невозможным существование дипломатических отношений между странами. Например, такой причиной могут стать нарушение государством международно-правовых обязательств, совершение недружественного акта, в крайнем случае – война.

Украина может разорвать контакты с Россией / Фото Крым.Реалии

Фактически, главным следствием расторжения дипломатических отношений является прекращение любых прямых постоянных контактов между государствами.

В то же время могут сохраняться консульские отношения или контакты между представителями государств в рамках международных организаций, также возможны двусторонние встречи на территории третьего государства.

Как происходит процесс расторжения дипломатических отношений

В международном праве этот механизм определяет Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года.

Разрыв дипломатических отношений происходит на основании статьи 106 Конституции Украины и статьи 7 Закона Украины "О дипломатической службе". Согласно этим документам, МИД обращается к Президенту Украины с предложением.

22 февраля Владимир Зеленский сообщил, что получил запрос от Министерства иностранных дел Украины по вопросу разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.

Дальнейшим шагом может стать официальное заявление и принятие соответствующего нормативного акта Верховной Радой, а далее – отзыв дипломатических представителей и закрытие дипломатических представительств.

Основания для расторжения дипломатических отношений с Россией

С 2014 года Россия ведет против Украины необъявленную гибридную войну – она оккупировала Крым и часть Донбасса, убила более 14 тысяч украинцев, превратила несколько миллионов людей в беженцев.

Кроме того, несколько миллионов соотечественников фактически стали заложниками режима Путина на оккупированных территориях – они подвергаются политическим репрессиям, становятся жертвами этнических чисток, а с 2022 года – еще и массовых депортаций.

Что плохого Россия сделала Украине?

– заявила российская топчиновница Валентина Матвиенко на заседании Совбеза 21 февраля 2022 года.

Кроме того, Украина подвергается постоянным террористическим атакам со стороны России, а московская пропаганда постоянно культивирует ненависть к Украине и украинцам. Эти шаги являются продолжением традиционной политики Российской империи и СССР в отношении Украины.

Россия развязала войну против Украины и культивирует ненависть к украинцам / Фото novostipmr

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Почему дипломатические отношения не были разорваны раньше

Украина – миролюбивое государство, украинское руководство до последнего пыталось остановить российскую агрессию с помощью дипломатии и переговоров.

Именно для этого необходимо было сохранять дипломатические отношения между двумя государствами – их расторжения уничтожало бы призрачные шансы на мир, ведь ликвидировала "площадки" для разных форматов переговоров, а всадить агрессора за стол переговоров стало бы просто невозможно.

Еще одним аспектом, который долго удерживал украинское руководство от расторжения дипотношений, является несколько миллионов украинцев, которые находились и, к сожалению, находятся до сих пор на территории агрессора на заработках или по другим причинам.

Хотя разрыв дипотношений не всегда автоматически предусматривает расторжение консульских отношений, украинское руководство решило никому не делегировать функции защиты своих граждан в России. Многие из них оказались в России не по своей воле – например, Россия автоматически считает жителей оккупированного Крыма "своими" гражданами, хоть это и противоречит международному праву. Зато Москву это не останавливает и она развернула в Крыму репрессии против украинских граждан, а жертвам Кремля необходима помощь, в частности, дипломатическая.

Разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией делало бы невозможными попытки применения механизмов Венского документа, Будапештского меморандума, а также – обращение в международные суды, которые должны были бы зафиксировать факты нарушения международных договоров и конвенций (с этой проблемой столкнулась, например, Грузия, когда в 2008 году объявила о разрыве дипотношений с Россией).

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Все же существовала хотя бы небольшая надежда на то, что Россия прислушается к голосу здравого смысла и откажется от самоубийственной тактики.

Существует мнение, что дипломатические попытки Украины ни к чему не привели, но это не так: Украина продемонстрировала миру, что не желает войны и готова принимать все меры во всех возможных дипломатических форматах. Благодаря этой системной работе отечественной дипломатии в мире в 2022 году возник консенсус относительно того, кто является агрессором, а кто жертвой, чего не было в 2014 году. Сейчас с Россией только Куба, Никарагуа и Венесуэла.

21 февраля 2022 года Россия в очередной раз перешла границу и объявила о признании части украинских территорий якобы "независимыми государствами". Этот факт, сделанный, между прочим, даже вопреки российским законам, доказал, что нынешнее руководство России попирает международное право и суверенитет Украины, а также продолжает необъявленную войну против независимой Украины.

В таких условиях для Украины ничего не остается, как начать де-юре процесс расторжения дипломатических отношений с государством-агрессором, ведь де-факто он уже практически реализован.

Зеленский рассмотрит вопрос о расторжении дипконтактов с Россией / Фото Офиса Президента Украины

В нынешних условиях разрыв дипломатических контактов с Россией должен стать сигналом и для союзников Украины. Переход от слов и обещаний к действиям должен вдохновить Запад к решительным шагам по противодействию агрессору, который напал на Украину, но и бросил вызов всему цивилизованному миру, не зря, большая часть ночного "параноидального", по меткому наблюдению Елисейского дворца, выступления Путина была посвящена нападками на Запад.

Большая работа для прекращения дипломатических отношений между Россией и Украиной уже проведена. В частности, в декабре 2018 года Верховная Рада приняла закон о "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", в новой военной доктрине Украины Россия определена как враг, то есть вещи названы своими именами.

Какие дипломатические представительства России в Украине

Дипломатические отношения между двумя государствами установлены 14 февраля 1992 года. Сейчас у России есть посольство в Киеве и генеральные консульства в Харькове, Одессе и Львове (все они 22 февраля 2022 года в панике сжигали документы во дворах). Ранее было генконсульство России в Севастополе, но после оккупации Россией Крыма оно было закрыто.

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Еще 23 февраля 2014 года Россия отозвала из Украины своего посла, то же сделала за несколько недель и наша страна. У Украины есть посольство в Москве и консульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. До 2012 года действовало консульство Украины во Владивостоке.

В настоящее время в России находятся несколько десятков украинских дипломатов, которые выполняют свою работу в чрезвычайно сложных условиях, ведь известно, что Россия не останавливается ни перед какими провокациями ради достижения собственных целей. В случае разрыва дипломатических отношений – все эти учреждения должны быть закрыты, а дипломаты и члены их семей – покинуть пределы чужого для них государства. Согласно Венской конвенции, им и их имуществу должна быть гарантирована безопасность и неприкосновенность.

Страна, которая разрывает дипломатические отношения и закрывает свои дипломатические представительства, может делегировать свое право представлять себя третьему государству. Например, Грузия после разрыва дипотношений с Россией после российской агрессии 2008 года, делегировала функции по защите своих граждан Швейцарии.

Зеленский рассмотрит запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией: смотрите видео