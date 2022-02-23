Що означатиме розірвання дипломатичних відносин з агресором та чому цього не було зроблено раніше – розбирався сайт 24 каналу.

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Що означає розірвання дипломатичних відносин

У сучасному світі відносини між державами регулюються на підставі численних міжнародних та двосторонніх договорів, які визначають та регламентують різні сфери співробітництва тощо.

Проте, інколи виникають обставини, що унеможливлюють існування дипломатичних відносин між країнами. Наприклад, такою причиною можуть стати порушення державою міжнародно-правових зобов'язань, вчинення недружнього акту, у крайньому разі – війна.

Україна може розірвати контакти з Росією / Фото Крим.Реалії

Фактично, головним наслідком розірвання дипломатичних відносин є припинення будь-яких прямих постійних контактів між державами.

Водночас можуть зберігатись консульські відносини або контакти між представниками держав у рамках міжнародних організацій, також можливі двосторонні зустрічі на території третьої держави.

Як відбувається процес розірвання дипломатичних відносин

У міжнародному праві цей механізм визначає Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 року.

Розірвання дипломатичних відносин відбувається на підставі статті 106 Конституції України та статті 7 Закону України "Про дипломатичну службу". Відповідно до цих документів, МЗС звертається до Президента України з такою пропозицією.

22 лютого Володимир Зеленський повідомив, що отримав запит від Міністерства закордонних справ України щодо питання розриву дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією.

Подальшим кроком може стати офіційна заява та ухвалення відповідного нормативного акта Верховною Радою, а далі – відкликання дипломатичних представників та закриття дипломатичних представництв.

Підстави для розірвання дипломатичних відносин з Росією

З 2014 року Росія веде проти України неоголошену гібридну війну – вона окупувала Крим і частину Донбасу, вбила понад 14 тисяч українців, перетворила кілька мільйонів людей на біженців.

Крім того, кілька мільйонів співвітчизників фактично стали заручниками режиму Путіна на окупованих територіях – вони зазнають політичних репресій, стають жертвами етнічних чисток, а з 2022 року – ще й масових депортацій.

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– заявила російська топчиновниця Валентина Матвієнко на засіданні Радбезу 21 лютого 2022 року.

Крім того, Україна зазнає постійних терористичних атак з боку Росії, а московська пропаганда постійно культивує ненависть до України та українців. Ці кроки є продовженням традиційної політики Російської імперії та СРСР щодо України.

Росія розв'язала війну проти України й культивує ненависть до українців / Фото novostipmr

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Чому дипломатичні відносини не були розірвані раніше

Україна – миролюбна держава, українське керівництво до останнього намагалося зупинити російську агресію за допомогою дипломатії та переговорів.

Саме для цього необхідно було зберігати дипломатичні відносини між двома державами – їх розірвання знищувало б примарні шанси на мир, адже ліквідовувало "майданчики" для різних форматів переговорів, а всадити агресора за стіл переговорів стало б просто неможливо.

Ще одним аспектом, що довго утримував українське керівництво від розірвання дипвідносин, є кілька мільйонів українців, що перебували та, на жаль, перебувають досі на території агресора на заробітках або з інших причин.

Хоча розірвання дипвідносин не завжди автоматично передбачає розірвання консульських відносин, українське керівництво вирішило нікому не делегувати функції захисту своїх громадян у Росії. Багато з них опинилися в Росії не з власної волі – наприклад, Росія автоматично вважає мешканців окупованого Криму "своїми" громадянами, хоч це й суперечить міжнародному праву. Натомість Москву це не зупиняє й вона розгорнула в Криму репресії проти українських громадян, а жертвам Кремля необхідна допомога, зокрема, дипломатична.

Розірвання дипломатичних відносин між Україною та Росією робило б неможливими спроби застосування механізмів Віденського документа, Будапештського меморандуму, а також – звернення до міжнародних судів, які мали б зафіксувати факти порушення міжнародних договорів та конвенцій (з цією проблемою зіткнулася, наприклад, Грузія, коли у 2008 році оголосила про розірвання дипвідносин з Росією).

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Все ж існувала хоча б невеличка надія на те, що Росія прислухається до голосу здорового глузду та відмовиться від самовбивчої тактики.

Існує думка, що дипломатичні спроби України ні до чого не призвели, але це не так: Україна продемонструвала світу, що не бажає війни й готова вживати усіх заходів у всіх можливих дипломатичних форматах. Завдяки цій системній роботі вітчизняної дипломатії у світі у 2022 році виник консенсус щодо того, хто є агресором, а хто є жертвою, чого не було у 2014 році. Наразі з Росією лише Куба, Нікарагуа та Венесуела.

21 лютого 2022 року Росія вкотре перейшла межу та оголосила про визнання частини українських територій нібито "незалежними державами". Цей факт, здійснений, між іншим, навіть всупереч російським законам, довів, що нинішнє керівництво Росії зневажає міжнародне право та суверенітет України, а також продовжує неоголошену війну проти незалежної України.

У таких умовах для України нічого не залишається, як розпочати де-юре процес розірвання дипломатичних відносин з державою-агресором, адже де-факто він вже практично реалізований.

Зеленський розгляне питання щодо розірвання дипконтактів із Росією / Фото Офісу Президента України

У нинішніх умовах розірвання дипломатичних контактів з Росією має стати сигналом й для союзників України. Перехід від слів та обіцянок до дій повинен надихнути Захід до рішучих кроків з протидії агресору, який не лише напав на Україну, але й кинув виклик усьому цивілізованому світу, не дарма, більша частина нічного "параноїдального", за влучним спостереженням Єлисейського палацу, виступу Путіна була присвячена нападками на Захід.

Велика робота для припинення дипломатичних відносин між Росією та Україною вже проведена. Зокрема, у грудні 2018 року Верховна Рада ухвалила закон про "Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією", у новій військовій доктрині України Росія визначена як ворог, тобто речі названо своїми іменами.

Які дипломатичні представництва Росії є в Україні

Дипломатичні відносини між двома державами встановлено 14 лютого 1992 року. Наразі Росія має посольство в Києві та генеральні консульства в Харкові, Одесі та Львові (всі вони 22 лютого 2022 року у паніці спалювали документи на подвір'ях). Раніше було генконсульство Росії у Севастополі, але після окупації Росією Криму воно було закрито.

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Ще 23 лютого 2014 року Росія відкликала з України свого посла, те саме зробила за кілька тижнів і наша країна. Україна має посольство в Москві й консульства в Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Новосибірську та Єкатеринбурзі. До 2012 року діяло консульство України у Владивостоці.

Наразі в Росії перебувають кілька десятків українських дипломатів, які виконують свою роботу у надзвичайно складних умовах, адже відомо, що Росія не зупиняється перед жодними провокаціями заради досягнення власних цілей. У разі розірвання дипломатичних відносин – всі ці установи мають бути зачинені, а дипломати та члени їх родин – залишити межі чужої для них держави. Згідно з Віденською конвенцією, їм та їх майну має бути гарантована безпека та недоторканість.

Країна, яка розриває дипломатичні відносини та закриває свої дипломатичні представництва, може делегувати своє право представляти себе третій державі. Наприклад, Грузія після розірвання дипвідносин з Росією після російської агресії 2008 року, делегувала функції щодо захисту своїх громадян Швейцарії.

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