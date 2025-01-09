Вранці 1 січня Росія атакувала середмістя столиці – під уламки ворожого ударного дрона потрапили будівлі в урядовому кварталі, зокрема споруди Нацбанку та Спілки письменників. Найбільші руйнування – у житловому будинку на розі Банкової та Інститутської, за кількадесят метрів від Офісу Президента.

Через атаку загинуло дві людини – видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина – науковиця, докторка біологічних наук Олеся Сокур, повідомив після атаки міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Зруйнований будинок є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення. 24 Канал розповідає докладніше, що відомо про будинок. Також у КМДА нам розповіли, чи будуть відновлювати пошкоджені будівлі.

Як тривала ліквідація атаки

1 січня 2025 року ранок у Києві розпочався з чергової трагедії. Уламки ворожого дрона впали на житловий будинок на Липках, на розі вулиць Банкової та Інститутської (будинок 10/1), частково зруйнувавши два верхні поверхи шестиповерхівки з ротондою та спричинивши пожежу. Внаслідок атаки загинули дві людини, ще четверо постраждали, відомо про двох вагітних жінок.

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На місці події негайно розпочали роботу рятувальні служби. За повідомленням мера міста, усі екстрені служби були залучені для ліквідації наслідків трагедії. Медики надали допомогу постраждалим, одну людину госпіталізували. Тим часом ДСНС повідомила, що найбільше постраждали квартири з 4 по 6 поверхи, а вогонь охопив помешкання на 4-му та 5-му поверхах. Почалася евакуація мешканців.

О 11:13 Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомила, що під час розбору завалів було знайдено тіло жінки, яка стала другою жертвою трагедії. Рятувальники зіткнулися з труднощами через масштабні руйнування. Обрушена сходова клітка між четвертим і шостим поверхами створювала додаткові перешкоди. Особливу проблему становили важкі конструктивні елементи покрівлі, які довелося розбирати безпосередньо на місці з використанням висотної техніки, повідомляв "Інтерфакс-Україна" з посиланням на речника ДСНС Павла Петрова.

Ліквідація наслідків атаки / Фото ДСНС

Протягом трьох діб, до 3 січня, на місці працювали понад 380 рятувальників із залученням 117 одиниць техніки. Пожежу вдалося загасити, а зруйновані бетонні плити – зняти. Було розібрано 5 монолітних плит і вивезено понад 850 тонн будівельного сміття, повідомили у ДСНС. Усього рятувальники врятували чотирьох людей.

Поруч із місцем трагедії комунальні служби продовжували розчищати дороги, прибирати уламки та відновлювати житлові будинки й адмінбудівлі, що зазнали пошкоджень від удару. Створений штаб займався координацією допомоги для людей, які залишилися без житла. Постраждалих тимчасово відселили, а місто продовжує відновлювальні роботи.

Що відомо про будинок на Банковій

Житлова шестиповерхівка, що втратила наріжну вежу, – це архітектурна пам'ятка з 2006 року, авторства Д. Богуславського та Ю. Корбіна. Будинок було зведено у 1930-их роках у межах забудови Липок житлом для радянських чиновників, яки переїхали до нової столиці з Харкова. Власне цей будинок і будували для працівників Ради народних комісарів УСРР, тобто уряду.

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Архівне фото 1950-х років

Основним мотивом архітектурного вирішення фасаду є навислі над входами триповерхові еркери з обробленими рустом рогами. На шостому поверсі вони закінчуються балконами, оформленими двоколонними своєрідними портиками. Фронтони портиків, які розвивають вінцевий карниз, створюють виразність силуету. Під час поновлення та реконструкції декоративні деталі (карниз, кронштейни, розетки, башту-ротонду) виконано у характерній стилістиці архітектури 1950-х рр.,

– мовиться у довідці Зводу пам'яток історії та культури.

Будинок на розі Банкової та Інститутської збудований на одній із найвищих точок середмістя Києва. В архітектурі середини XX століття подібними будинками з вежечками відмічали так звані містобудівні акценти – площі, перехрестя. Крім Банкової, будинки з вежами на розі можна побачити у Києві на вулиці Круглоуніверситетській, вулиці Мечникова, на розі Берестейського проспекту та вулиці Гетьмана, на вулиці Саксаганського, на Великій Васильківській і, звісно, на Хрещатику. Відновлення вежі, в разі можливості цього поверне Липкам одну з архітектурних перлин.

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Що кажуть у КМДА про відновлення будинку з ротондою

Житловий будинок на розі вулиці Інститутської, 10/1 та вулиці Банкової, 1/10 в Печерському районі Києва перебуває на балансі підприємства Державного управління справами Президента України (ДУС) та є об'єктом культурної спадщини, прокоментував 24 Каналу Борис Работнік, директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА.

Про точну долю відновлення будинку наразі ще не відомо. Зараз у пошкодженій споруді завершили аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу. За словами Работніка, за участі Київської міської військової адміністрації та ДУС створено комісію щодо обстеження та відновлення будинку.

За результатом комісійного обстеження пошкодженого житлового будинку комісією буде прийняте рішення щодо можливості виконання протиаварійних невідкладних консерваційних робіт чи ремонтних робіт,

– зазначив чиновник.

Марина Соловйова, директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА, у коментарі 24 Каналу зазначила, що внаслідок атаки 1 січня було пошкоджено 12 об'єктів культурної спадщини, що перебувають у державній та приватній власності, з них чотири зазнали значних пошкоджень.

Серед пошкоджених об'єктів: одна пам'ятка національного значення, одинадцять – місцевого, дев'ять з яких є пам'ятки архітектури, дві – пам'ятки історії, а також один щойно виявлений об'єкт. Найбільше пошкоджень зазнав житловий будинок з 56 квартирами, розташований на перехресті Банкової та Інститутської вулиць,

– додала Соловйова.

За словами директорки департаменту, 7 січня комісія провела нове обстеження та сформувала Акт огляду технічного стану об'єкта культурної спадщини згідно з постановою 1342. Після атаки росіян будинок Раднаркомів знаходиться в аварійному стані та потребує протиаварійних і консерваційних робіт.

Комісія зафіксувала, що загальний стан будівлі незадовільний та визначено масштаб ушкоджень зовнішніх архітектурно-конструктивних елементів. Також пошкоджені й декоративні деталі. Одна з найбільших пошкоджених ділянок – це внутрішній двір, де ушкоджена частина конструкції з третього поверху до самої верхньої частини будівлі. Департамент після цього дослідження наголошує на необхідності подальших консерваційних заходів для збереження пошкоджених частин будинку. Оскільки це пам'ятка, спочатку мають бути проведені протиаварійні, невідкладні консерваційні роботи, а після цього має бути розроблена науково-проєктна документація та проведена реставрація,

– зазначила Соловйова.

Які ще будинки постраждали

1 січня 2025 року російський обстріл завдав шкоди унікальній архітектурній пам'ятці Києва – одноповерховій садибі Сари Бродської, розташованій на вулиці Інститутській, 12. Уламки зруйнованої декоративної вежі будівлі на розі вулиць Інститутської та Банкової впали на історичну садибу, що належала відомій київській родині цукрозаводчиків — Бродських.



Садиба Бродських / Фото Maksim Pestun, Facebook

Ця будівля, зведена у 1871 році за проєктом архітектора Михайла Самонова у стилі історизму, є пам’яткою архітектури місцевого значення (охоронний №338). Першим її власником був Федір Трепов, за ініціативою якого і проклали вулицю Треповську (нині Банкова). У 1876 році садиба перейшла у власність родини Бродських, які провели її перебудову, надавши будівлі сучасний вигляд – Г-подібну форму з 14 кімнатами.

Після націоналізації у XX столітті тут розміщувалася Головна інспекція військових навчальних закладів, а з проголошенням незалежності України садиба використовувалася як офісні приміщення Національного банку України.

Внаслідок обстрілу у будівлі були вибиті вікна, деформовані історичні рами та фурнітура, а також пошкоджений дах. Ця садиба є одним із найстаріших прикладів забудови Липок та має важливе культурне й архітектурне значення для Києва.



Будинок письменників / Фото Михайла Сидоржевського, Facebook

Уламки дрона також пошкодили будівлю Будинку письменників, про що повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

У результаті атаки рашистських "Шахедів" вранці 1 січня Будинок письменників у Києві (вулиця Банкова, 2) зазнав ушкоджень: вибито практично всі вікна, частково ушкоджений фасад, а також окремі кабінети в середині приміщення. Постраждалих, на щастя, нема,

– написав голова НСПУ у Facebook.

Сидоржевський наголосив, що Будинок письменників – пам'ятка історії, мистецтва та архітектури, побудована 1879 року за проєктом видатного київського архітектора Володимира Ніколаєва. А у 1898 році маєток викупив та перебудував цукрозаводчик Сімха Ліберман, завдяки якому згодом садиба отримала свою назву. У 1989 році у садибі заснували Народний Рух України, а вже у 2010 році будинок отримав статус пам'ятки архітектури місцевого значення.

Садиба Лібермана / Фото Вікіпедія, "Місто Кия"

Директорка департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова додає, що щодо інших пам'яток, постраждалих від атаки росіян, також створено комісії, які проведуть огляд технічного стану та визначать пошкодження. Зокрема, за її словами, у Будинку письменників пошкоджено 85 вікон, в яких вилетіли шибки, з них в 14 – пошкоджені рами. Далі справа – за консервацією та реставрацією за чинними правилами.