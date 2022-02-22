По словам Зеленского, Россия прекрасно знает, что Украина всегда готова к диалогу. Президент на брифинге подчеркнул, что Киев предлагал разные переговорные форматы.

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Зеленский рассмотрит запрос о разрыве дипломатических отношений

Президент отметил, что ему уже поступил запрос от Министерства иностранных дел о разрыве дипломатических отношений с Россией. Глава государства рассмотрит его уже в скором времени.

Сразу после нашей пресс-конференции я буду смотреть и прорабатывать этот вопрос,

– сказал Зеленский.

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