Соответствующее мнение народный депутат Яременко написал в колонке. Это случилось после заявления лидера Кремля "легализовать" боевиков на Донбассе.

Заметьте Циничное заявление лидера Кремля, сокрушительная реакция мира и Украины: как Путин "легализовал" боевиков

"Слуга народа" предложил первую реакцию на заявление Путина

Владимир Яременко пояснил, что ситуация приобретает динамику и потребует сверхусилий Вооруженных сил и всего народа Украины, чтобы не допустить новых территориальных потерь, и не менее серьезных усилий дипломатии, чтобы обратить поражение на победу.

А первым символическим шагом украинской дипломатии должно стать перезревшее решение о разрыве дипломатических отношений с Россией,

– заявил Яременко.

Политик пояснил, что:

"с одной стороны, незаконное решение России, которое не имеет шансов когда-либо быть признанным не только Украиной, но и большинством мирового сообщества, мало что изменило по сути: ОРДЛО были оккупированы Россией, такими же и остались;

с другой стороны, – очередное международное преступление России создает возможности для серьезного переформатирования военной, политической и дипломатической ситуации вокруг войны на Востоке Украины".

"Слуга" Яременко пояснил: "Ход заседания Совбеза России показал, что войну на Востоке Украины российская верхушка видит исключительно маленьким актом в большой драме торгов с США. Дополнительные аргументы давления на Штаты потребуются и дальше.

Поэтому войска на украинской границе останутся. Сперва – чтобы обеспечить беспрепятственность воплощения решения о признании ОРДЛО. Далее – чтобы помочь новообразованиям реализовать их "конституции", которые утверждают, что граница их территорий – это админграницы Донецкой и Луганской областей Украины".

Богдан Яременко объяснил, что не стоит ожидать деэскалации, а наоборот – надо готовиться к скорой войне. Однако, добавил, – на дипломатическом фронте ситуация выглядит более благоприятной для Украины.

"Слуга народа" также прокомментировал санкции против России и назвал их применение – скорее новой задачей, чем результатом сложившейся ситуации.

Кратко о заявлении Путина "легализовать" боевиков на Донбассе

21 февраля Владимир Путин созвал заседание Совбеза России. На нем глава Кремля заслушал российских чиновников, которые говорили по "методичке Кремля" и заявил, что в этот же день он примет решение по "легализации" боевиков.

Впоследствии Владимир Путин выступил с видеообращением. Он наговорил много бреда об Украине, искажал историю и даже прибегал к угрозам. Речь завершил словами о "признании" Москвой боевиков на Донбассе.

Международное сообщество осудило "признание" псевдореспублик. Украина собрала СНБО, который перешел в режим работы 24/7. Алексей Резинков заявил, что наше государство будет выполнять все свои обязательства перед жителями оккупированных территорий Донбасса.

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