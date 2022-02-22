В украинском Министерстве иностранных дел отметили, что последовательность санкций уже согласовывают с партнерами. Дмитрий Кулеба подчеркивал, что мировые столицы не спят. 24 канал собрал реакции международного сообщества.

К теме "Представляет угрозу нацбезопасности США": Байден ввел санкции и запретил торговлю с боевиками

Кремлю следует готовиться к серьезным последствиям

В Евросоюзе четко назвали признание Путиным боевиков нарушением Минских соглашений и территориальной целостности Украины. ЕС анонсировал первые санкции против России уже 22 февраля, но это будет не единственным ответом.

четко назвали признание Путиным боевиков нарушением Минских соглашений и территориальной целостности Украины. ЕС анонсировал первые санкции против России уже 22 февраля, но это будет не единственным ответом. В США уже одобрили санкции против боевиков. Президент Джо Байден подписал указ, направленный на запрет инвестиций, торговли и финансирования этих квазиреспублик. Таким образом ограничения можно будет применить против любого человека, который ведет свою деятельность на оккупированных территориях. Однако это еще не все, Вашингтон обещает дополнительные серьезные ограничения.

уже одобрили санкции против боевиков. Президент Джо Байден подписал указ, направленный на запрет инвестиций, торговли и финансирования этих квазиреспублик. Таким образом ограничения можно будет применить против любого человека, который ведет свою деятельность на оккупированных территориях. Однако это еще не все, Вашингтон обещает дополнительные серьезные ограничения. Великобритания тоже объявит новые санкции. В Лондоне заявили, что Россия "довела до предела". Премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что действия России – вопиющее нарушение международного права.

тоже объявит новые санкции. В Лондоне заявили, что Россия "довела до предела". Премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что действия России – вопиющее нарушение международного права. На откровенное пренебрежение к международному праву будет жестко реагировать и Канада . Отметили, что ограничения будут другими, чем те, которые готовили на случай вероятного вторжения России.

. Отметили, что ограничения будут другими, чем те, которые готовили на случай вероятного вторжения России. Германия тоже заявила, что действия России будут иметь "серьезные экономические, политические и геостратегические последствия". Правда, представитель страны при ООН Антье Леендерце, говоря об ограничениях, снова не упомянул о "Северном потоке-2".

тоже заявила, что действия России будут иметь "серьезные экономические, политические и геостратегические последствия". Правда, представитель страны при ООН Антье Леендерце, говоря об ограничениях, снова не упомянул о "Северном потоке-2". Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с требованием, чтобы Европа применила в отношении Москвы ограничения. Париж готовит целевые санкции против тех, кто участвовал в принятии этого незаконного решения.

Эммануэль Макрон выступил с требованием, чтобы Европа применила в отношении Москвы ограничения. Париж готовит целевые санкции против тех, кто участвовал в принятии этого незаконного решения. Япония будет работать с международным сообществом, чтобы организовать жесткий ответ России, включая санкции.

будет работать с международным сообществом, чтобы организовать жесткий ответ России, включая санкции. Австралия тоже пригрозила санкциями агрессору. Их могут наложить при вторжении Москвы.

тоже пригрозила санкциями агрессору. Их могут наложить при вторжении Москвы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал срочно собрать саммит ЕС и ввести санкции против России.

Матеуш Моравецкий призвал срочно собрать саммит ЕС и ввести санкции против России. Латвия также просит ЕС немедленно ввести санкции против России.

Страны, которые не озвучивали намерение о санкциях, все равно выразили возмущение. Например, президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение по Донбассу полностью меняет мировой порядок. В Грузии назвали события "повторением сценария 2008 года".

Слова обеспокоенности прозвучали и от лидера соседней Молдовы Майи Санду, а также от министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Осудили решение Путина также Турция, Бельгия, Болгария и Дания.

Путин "признал" боевиков: что известно

Президент России Владимир Путин 21 февраля созвал заседание Совбеза России. На нем говорили о "признании" псевдореспублик на оккупированном Донбассе.

После этого глава Кремля выступил с видеообращением. Он говорил традиционные пропагандистские тезисы об Украине и даже прибег к откровенным угрозам. В частности, Путин пообещал показать Украине, "что такое настоящая декоммунизация". В конце речи Путин "признал" боевиков.

В указе, который подписал глава государства-агрессора, говорится о вводе российских войск на Донбасс – якобы для мира. Президент Владимир Зеленский отреагировал на это, заявив, что вскоре Москва может "легализовать" своих военных на Донбассе, которые находятся там уже восьмой год.

Кроме того, Украина собрала СНБО, которое перешло в режим работы 24/7. Алексей Резинков заявил, что наше государство будет выполнять все свои обязательства перед жителями оккупированных территорий Донбасса.

Важно – обращение Владимира Зеленского относительно ситуации на Донбассе: