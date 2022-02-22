В українському Міністерстві закордонних справ зазначили, що послідовність санкцій вже узгоджують з партнерами. Дмитро Кулеба наголошував, що світові столиці не сплять. 24 канал зібрав реакції міжнародної спільноти.

До теми "Становить загрозу нацбезпеці США": Байден ввів санкції і заборонив торгівлю з бойовиками

Кремлю слід готуватись до серйозних наслідків

У Євросоюзі чітко назвали визнання Путіним бойовиків порушенням мінських угод і територіальної цілісності України. ЄС анонсував перші санкції проти Росії вже 22 лютого, але це буде не єдиною відповіддю.

чітко назвали визнання Путіним бойовиків порушенням мінських угод і територіальної цілісності України. ЄС анонсував перші санкції проти Росії вже 22 лютого, але це буде не єдиною відповіддю. У США вже схвалили санкції проти бойовиків. Президент Джо Байден підписав указ, спрямований на заборону інвестицій, торгівлі та фінансування цих квазіреспублік. Таким чином обмеження можна буде застосувати проти будь-якої людини, яка веде свою діяльність на окупованих територіях. Однак це ще не все, Вашингтон обіцяє додаткові серйозні обмеження.

вже схвалили санкції проти бойовиків. Президент Джо Байден підписав указ, спрямований на заборону інвестицій, торгівлі та фінансування цих квазіреспублік. Таким чином обмеження можна буде застосувати проти будь-якої людини, яка веде свою діяльність на окупованих територіях. Однак це ще не все, Вашингтон обіцяє додаткові серйозні обмеження. Велика Британія теж оголосить нові санкції. У Лондоні заявили, що Росія "довела до межі". Прем'єр-міністр Борис Джонсон наголосив, що дії Росії – кричуще порушення міжнародного права.

теж оголосить нові санкції. У Лондоні заявили, що Росія "довела до межі". Прем'єр-міністр Борис Джонсон наголосив, що дії Росії – кричуще порушення міжнародного права. На відверту зневагу до міжнародного права жорстко реагуватиме і Канада . Наголосили, що обмеження будуть інші, ніж ті, які готували на випадок ймовірного вторгнення Росії.

. Наголосили, що обмеження будуть інші, ніж ті, які готували на випадок ймовірного вторгнення Росії. Німеччина теж заявила, що дії Росії матимуть "серйозні економічні, політичні та геостратегічні наслідки". Щоправда, представник країни при ООН Антьє Леендерце, говорячи про обмеження, знову не згадав про "Північний потік-2.

теж заявила, що дії Росії матимуть "серйозні економічні, політичні та геостратегічні наслідки". Щоправда, представник країни при ООН Антьє Леендерце, говорячи про обмеження, знову не згадав про "Північний потік-2. Президент Франції Еммануель Макрон виступив з вимогою, аби Європа застосувала щодо Москви обмеження. Париж готує цільові санкції проти тих, хто брав участь в ухваленні цього незаконного рішення.

Еммануель Макрон виступив з вимогою, аби Європа застосувала щодо Москви обмеження. Париж готує цільові санкції проти тих, хто брав участь в ухваленні цього незаконного рішення. Японія працюватиме з міжнародною спільнотою, щоб організувати жорстку відповідь Росії, включаючи санкції.

працюватиме з міжнародною спільнотою, щоб організувати жорстку відповідь Росії, включаючи санкції. Австралія теж пригрозила санкціями агресору. Їх можуть накласти при вторгненні Москви.

теж пригрозила санкціями агресору. Їх можуть накласти при вторгненні Москви. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав терміново зібрати саміт ЄС та запровадити санкції проти Росії.

Матеуш Моравецький закликав терміново зібрати саміт ЄС та запровадити санкції проти Росії. Латвія також просить ЄС негайно ввести санкції проти Росії.

Країни, які не озвучували намір про санкції, все одно висловили обурення. Наприклад, президент Сербії Александр Вучич заявив, що рішення щодо Донбасу повністю змінює світовий порядок. У Грузії назвали події "повторенням сценарію 2008 року".

Слова стурбованості пролунали й від лідерки сусідньої Молдови Майї Санду, а також від міністерки закордонних справ Швеції Анн Лінде. Засудили рішення Путіна також Туреччина, Бельгія, Болгарія та Данія.

Путін "визнав" бойовиків: що відомо

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого скликав засідання Радбезу Росії. На ньому говорили про "визнання" псевдореспублік на окупованому Донбасі.

Після цього глава Кремля виступив з відеозверненням. Він говорив традиційні пропагандистські тези про Україну та навіть вдався до відвертих погроз. Зокрема, Путін пообіцяв показати Україні, "що таке справжня декомунізація". Наприкінці промови Путін "визнав" бойовиків.

В указі, який підписав очільник держави-агресорки, мовиться про введення російських військ на Донбас – нібито для миру. Президент Володимир Зеленський відреагував на це, заявивши, що невдовзі Москва може "легалізувати" своїх військових на Донбасі, які перебувають там вже восьмий рік.

Крім того, Україна зібрала РНБО, яке перейшло у режим роботи 24/7. Олексій Резінков заявив, що наша держава виконуватиме всі свої зобов'язання перед жителями окупованих територій Донбасу.

Важливо – Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації на Донбасі: