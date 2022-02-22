Міністерка наголосила: її країна непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Цинічне рішення Росії про "визнання" окупантів є порушенням мінських домовленостей та Хартії ООН.

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Жолі зауважила, що Володимир Путін своїми діями створив серйозну загрозу безпеці та стабільності у регіоні. Канада, її партнери та союзники твердо відреагують на "кричущу непошану до міжнародного права".

Канада, разом зі своїми партнерами та союзниками відреагує твердо на цю "кричущу непошану міжнародного права".

Ми готуємося запровадити економічні санкції за ці дії, окремі від тих, які підготовлені у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії в Україну,

– наголосила Жолі.

Велика Британія також підготувала санкції

Борис Джонсон – прем'єр-міністр Великої Британії – перервав брифінг для термінової розмови з Володимиром Зеленським.

Британський політик заявив, що його країна вже підготувала санкції проти людей, які порушили територіальну цілісність України. За словами Джонсона, обмеження набудуть чинності вже найближчим часом.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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