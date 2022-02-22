Министр подчеркнула: ее страна твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Циничное решение России о "признании" оккупантов является нарушением минских договоренностей и Хартии ООН.
Заметьте Путин поручил ввести войска на оккупированный Донбасс – якобы для мира
Жоли отметила, что Владимир Путин своими действиями создал серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе. Канада, ее партнеры и союзники твердо отреагируют на "вопиющее неуважение к международному праву".
Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, отдельные от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину,
– подчеркнула Жоли.
Великобритания также подготовила санкции
- Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании – прервал брифинг для срочного разговора с Владимиром Зеленским.
- Британский политик заявил, что его страна уже подготовила санкции против людей, нарушивших территориальную целостность Украины. По словам Джонсона, ограничения вступят в силу уже в ближайшее время.