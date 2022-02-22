Министр подчеркнула: ее страна твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Циничное решение России о "признании" оккупантов является нарушением минских договоренностей и Хартии ООН.

Заметьте Путин поручил ввести войска на оккупированный Донбасс – якобы для мира

Жоли отметила, что Владимир Путин своими действиями создал серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе. Канада, ее партнеры и союзники твердо отреагируют на "вопиющее неуважение к международному праву".

Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, отдельные от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину,

– подчеркнула Жоли.

Великобритания также подготовила санкции

Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании – прервал брифинг для срочного разговора с Владимиром Зеленским.

Британский политик заявил, что его страна уже подготовила санкции против людей, нарушивших территориальную целостность Украины. По словам Джонсона, ограничения вступят в силу уже в ближайшее время.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!