Это указано в тексте указов о "признании" боевиков. Мол, решение Путин одобрил после обращения главарей "квазиреспублик".

Важно Россия обнародовала тексты указов о признании боевиков

Войска могут ввести ночью

Когда Россия собирается ввести войска – неизвестно. Однако в Пентагоне заявили, что после признания фейковых образований Путин может отправить свои силы на Донбасс уже в ночь на 22 февраля.

В российской Думе заявляли, что вероятность ввода войск – 100%.

Что известно о "признании" боевиков