Это указано в тексте указов о "признании" боевиков. Мол, решение Путин одобрил после обращения главарей "квазиреспублик".
Важно Россия обнародовала тексты указов о признании боевиков
Войска могут ввести ночью
Когда Россия собирается ввести войска – неизвестно. Однако в Пентагоне заявили, что после признания фейковых образований Путин может отправить свои силы на Донбасс уже в ночь на 22 февраля.
В российской Думе заявляли, что вероятность ввода войск – 100%.
Что известно о "признании" боевиков
- Путин 21 февраля созвал в Москве заседание Совбеза. Впоследствии он официально "легитимизировал" боевиков на Донбассе, выступив с видеообращением.
- Путин обращался к украинцам с откровенными угрозами. Он заявлял, что Россия "покажет декоммунизацию".
- Цивилизованный мир сразу выразил возмущение по этому поводу. Президент США Джо Байден пообещал дополнительные санкции, а премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о фактическом выходе России из Минских соглашений.
- Президент Владимир Зеленский созвал СНБО, который теперь перешел в режим работы 24/7.