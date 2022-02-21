Документ не обошелся без циничных формулировок. Например, в нем Кремль обвиняет Украину в якобы отказе от мирного урегулирования.

Заметьте Путин поручил минобороны помочь с поддержанием "мира" на оккупированном Донбассе

О чем идет речь в документах

Оба документа состоят из 5 пунктов. В первом говорится собственно о "признании" псевдореспублик по просьбе их вожаков из-за якобы несоблюдения Украиной минских соглашений.

Второй пункт предполагает работу над налаживанием "дипломатических отношений" России с квазиреспубликами. В следующем идет речь о подготовке договора о дружбе и сотрудничестве, который Путин и главари боевиков уже подписали.

Четвертый пункт фактически предусматривает официальное введение российских войск на временно оккупированные территории – якобы для "поддержания мира". Последний же пункт касается того, что указ вступает в силу с момента подписания.

Обратите внимание! Признав боевиков Россия фактически вышла из минских договоренностей. Об этом предупреждали украинские и мировые политики. Ранее осознание этого подтверждал и Песков.

Путин признал боевиков