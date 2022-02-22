Джонсон заявил, что Великобритания рассмотрит вопрос о дальнейшей оборонной поддержке Украины. Кроме того, политик говорил о санкциях для России.

Заметьте Признание боевиков и реальность войны: что это даст Путину

Премьер-министр (Джонсон – 24 канал) сказал президенту Зеленскому: есть реальная возможность, что вторжение состоится в ближайшие часы или дни,
– говорится в сообщении.

Джонсон заверил: Великобритания уже подготовила санкции против людей, нарушающих территориальную целостность Украины. Ограничения уже скоро вступят в силу.

Джонсон о нарушении международного права

  • Владимир Путин 21 февраля цинично "признал" боевиков на Донбассе. Джонсон заявил, что подобные действия России являются нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины.
  • По словам британского политика, российская сторона фактически откровенно отказалась от минских договоренностей. Джонсон заметил: это зловещий знак.