Теперь хватит говорить США и цивилизованному миру, что Россия не сторона конфликта – признание псевдореспублик и официальная поставка вооружения – доказательство вмешательства во внутренние дела Украины. Мировой порядок нарушен окончательно. Это больше не фраза-страшилка, а новая реальность, которая ставит цивилизованному миру сверхсложную задачу со времен Второй мировой: "как успокоить тирана, который не будет играть по правилам?"

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Что будет дальше?

Худший сценарий для Украины, который может быть воплощен достаточно быстро – "легализованный" ввод войск на оккупированные территории. Это может быть и регулярная российская армия и "миротворцы" ОДКБ.

Как выразился в эфире 24 канала российский публицист Андрей Пионтковский, вопрос в том, насколько далеко эти войска будут передвигаться и какие цели будут иметь. Не исключено, что с их стороны речь будет идти о "восстановлении территориальной целостности в пределах бывших областей УССР".

Если смотреть на перспективу – то по бескровному сценарию на территории Украины появится неконтролируемая территория, официально подпитываемая Кремлем, пороховая бочка – это даже не замороженный конфликт по типу Приднестровья. Это реальная бандитская группировка в центре Европы. Вопрос в том, что Россия может провести референдум и принять "республики" боевиков в состав России – также открыт. Это большой риск для экономики и безопасности самой России, но с другой – Путин может не пожалеть рублей и сил на такой символический вклад в воссоздание империи.

Знакомые сценарии

На самом деле Россия разыгрывает знакомые сценарии Абхазии и Южной Осетии. Сейчас отличие в том, что ставки все больше, ведь границы Украины слишком близко к странам, защищенным НАТО, а Запад уже устал от манипуляций в стиле обезьяны с гранатой.

В точку Повтор сценария 2008 года, – Грузия осудила признание боевиков

7 августа 2008 года колонна российской бронетехники ворвалась на территорию Грузии. Жертвами стали 412 граждан Грузии, в том числе 228 мирных жителей. Россия не вернула свою армию на довоенные позиции, и каждый год блокирует принятие резолюции ООН о беженцах.

А началось все еще с Абхазии, которая решила заявить о независимости после распада СССР. В августе 1992 Грузия ввела войска, но встретила там вооруженное сопротивление, среди наемников были чеченцы и русские. Грузия потеряла контроль над Абхазией 30 августа 1993 года. В сентябре 2008 года Россия признала независимость Абхазии. Нетрудно догадаться после какого события.

Короткие вопросы

А что с минскими договоренностями?

Поскольку Россия подписала с главарями боевиков договор о "дружбе, сотрудничестве и помощи" – это окончательный выход России из минских договоренностей. Они просто становятся неактуальными, но конечно Москва будет врать об их незыблемости.

Будет ли война?

Пока никто не сможет ответить на этот вопрос однозначно. Единственное, что стоит понимать – Украина теперь оказалась в реальной ловушке.

Важно Путин ночью прикажет выдвинуть войска России на оккупированный Донбасс, – Пентагон

"Понятно, откровенно фейковый характер обвинений против Украины не имеет для российских медиа никакого значения, как и в 2014 году пропаганда придумывает повод к войне. Мы видим, что Россия начала обострения ситуации на Донбассе, и именно Донбасс является направлением основных действий российской армии", – написал в одном из своих сообщений на фейсбуке военный и журналист Юрий Бутусов.

Кто признал боевиков?

Сирия, Венесуэла, Куба и Никарагуа – плюс другие непризнанные государства продолжают показывать свою любовь к имперским победам.

А что делает Запад?

Главный месседж – все цивилизованные страны считают такие действия нарушением международного права. Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал немедленно ввести санкции, ожидается, что это также сделает Британия. Белый дом сообщил, что США немедленно наложат санкции против всех, кто финансирует так называемые "ДНР" и "ЛНР" или работает на оккупированных территориях.