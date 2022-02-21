Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Россия может открыто использовать свои войска на оккупированном Донбассе. Речь идет именно о тех, которых прикрывали изречением "их там нет".

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"Совет федерации – для того, чтобы принять решение о введении войск за пределы России", – отметил Андрей Пионтковский.

По его словам, "псевдореспублики" на оккупированном Донбассе уже 22 февраля могут признать "независимыми". Они не будут в составе России, хотя соответствующий вариант остается возможным.

Именно для этого нужен Совет федерации. Войска будут введены на официальной основе. Андрей Пионтковский Российский публицист

По словам публициста, вопрос о том, насколько далеко эти войска будут передвигаться и какие цели будут иметь. Не исключено, что с их стороны будет говориться о "восстановлении территориальной целостности в пределах бывших областей РСФСР".

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