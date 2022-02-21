Замглавы администрации президента России и представитель Москвы в "Норманде" выступал после главы МИД Сергея Лаврова. В течение нескольких минут он доказывал, что "Киев не в состоянии выполнять минские договоренности".

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Козак хотел высказаться по поводу "присоединения Донбасса"

Хотя на Совбезе должны рассматривать вопрос только признание так называемых "республик" боевиков, Козак завершил свое выступление сенсационно – спросил, хочет ли Путин узнать его мнение о "присоединении Донбасса".

Владимир Владимирович, это здесь или потом? Я хотел просто ответить на вопрос – присоединять или не присоединять Донбасс? Что делать дальше? Как это использовать в переговорах с Западом? Ибо это такая серьезная проблема,

– спросил Казак.

"Гмм… И что?" – в ответ поинтересовался Путин. Тогда раздался голос из зала и российский президент решил остановить Козака, заметив, что стоит ограничиться выступлением. "Потом-потом", – согласился представитель России.

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Боевики попросили признать Путина "квазиреспублики":

Еще 15 февраля Госдума России направила обращение к Путину о признании "псевдореспублик" на Донбассе.

Это решение подвергли резкой критике в МИД Украины, ЕС и НАТО.

21 февраля с таким обращением выступили и главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Они просят не только о признании, но и о "помощи в обороне".

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