Заступник голови адміністрації президента Росії та представник Москви в "Норманді" виступав після голови МЗС Сергія Лаврова, інформує 24 канал. Протягом кількох хвилин він доводив, що "Київ не здатен виконувати мінські домовленості".

До теми Бойовики офіційно попросили в Путіна визнання

Козак хотів висловитись щодо "приєднання Донбасу"

Хоча на Радбезі мали розглядати питання лише визнання так званих "республік" бойовиків, Козак завершив свій виступ сенсаційно – спитав, чи хоче Путін дізнатись його думку щодо "приєднання Донбасу".

Володимире Володимировичу, це тут чи потім? Я хотів просто відповісти на питання щодо – приєднувати чи не приєднувати Донбас? Що робити далі? Як це використовувати у перемовинах з Заходом? Бо це така серйозна проблема,

– спитав Козак.

"Гмм… І що?" – у відповідь поцікавився Путін. Тоді пролунав голос з зали і російський президент вирішив зупинити Козака, зауваживши, що варто обмежитись лише виступом. "Потім-потім", – погодився представник Росії.

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Бойовики попросили визнати Путіна "квазіреспубліки":

Ще 15 лютого Держдума Росії направила звернення до Путіна щодо визнання "псевдореспублік" на Донбасі.

Це рішення різко розкритикували в МЗС України, ЄС та НАТО.

21 лютого з таким зверненням виступили і ватажки бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Вони просять не лише про визнання, а й про "допомогу в обороні".