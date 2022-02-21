Чому ТКГ не збереться

У Росії цинічно кажуть, що передумов для зустрічі немає. Мовляв, Київ спершу має говорити з бойовиками.

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Тристороння контактна група щодо Донбасу раніше березня не збереться. Передумов до цього немає – Київ на діалог з Донецьком та Луганськом не готовий,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, Київ не проводитиме офіційні перемовини з кремлівськими маріонетками, оскільки не визнає їхню окупацію територій України.

Крім того, у Росії кажуть, що й зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" також не буде швидше березня.

"Зустріч політрадників можлива за підсумками контактної групи після того, як вона відпрацює і буде, що обговорювати", – зазначило російське видання.

Росія ігнорує засідання ТКГ

Ситуація на Донбасі загострилася 17 лютого. З того дня російські найманці інтенсивно обстрілюють житлові райони та інфраструктуру населених пунктів. Через це українська делегація у ТКГ вимагала провести засідання. Його призначили на 18:00 18 лютого. Однак російська сторона проігнорувала домовленості й засідання не відбулося.

Після того ТКГ скликали на 19 лютого. Однак Росія й цього разу не долучилася до зустрічі. Україна назвала такі дії держави-агресорки "свідомим наміром нагнітати ситуацію".

Про засідання щодо Донбасу домовлявся Макрон

20 лютого президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. За її підсумками у Парижі заявили, що сторонам вдалося домовитися про скликання робочої групи ТКГ. Засідання мало відбутися 20 лютого, однак його так і не було.

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