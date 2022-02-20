Крім того, сторони домовилися про зустріч глав МЗС наступного тижня. Сергій Лавров і Жан-Ів ле Дріан зустрінуться в Парижі.

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Засідання ТКГ повинне відбутися

Згідно з повідомленням адміністрації Еммануеля Макрона, під час розмови з Путіним, сторони домовилися про відновлення перемовин у нормандському форматі. Крім того, це відновлення має бути на основі останніх пропозицій України.

Увечері 20 лютого повинне відбутися засідання Тристоронньої контактної групи з метою припинення вогню на Донбасі. Сторони погодилися на те, щоб докласти всіх зусиль для дипломатичного врегулювання напруги.

Крім того, в адміністрації Макрона наголосили на тому, що сторони взяли на себе зобов'язання щодо втілення заходів для деескалації.

Водночас за даними видання Reuters Лавров і ле Дріан, які зустрінуться в Парижі, обговорюватимуть організацію саміту щодо безпеки в Європі.

Переговори Макрона з Зеленським і Путіним

За останні 24 години Еммануель Макрон провів 2 телефонні розмови з Президентом України Володимиром Зеленським. Темою першої розмови стало загострення на Донбасі. Під час другої розмови лідери України та Франції обговорили шляхи дипломатичного врегулювання конфлікту.

Перед другою розмовою з Зеленським, Макрон зателефонував очільнику Кремля Путіну. Останній поширював традиційні фейки про Україну та намагався звинуватити нас у провокації. Переговори тривали близько 1 години й 45 хвилин.

У Парижі розмову з Путіним назвали "останнім можливим і необхідним зусиллям, щоб уникнути великої війни в Україні".

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