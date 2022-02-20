Кроме того, стороны договорились о встрече глав МИД на следующей неделе. Сергей Лавров и Жан-Ив ле Дриан встретятся в Париже.

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Заседание ТКГ должно состояться

Согласно сообщению администрации Эммануэля Макрона, во время разговора с Путиным стороны договорились о возобновлении переговоров в нормандском формате. Кроме того, это возобновление должно быть основано на последних предложениях Украины.

Вечером 20 февраля должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы с целью прекращения огня на Донбассе. Стороны согласились на приложение усилий по дипломатическому урегулированию напряжения.

Кроме того, в администрации Макрона отметили, что стороны взяли на себя обязательства относительно применения мер по деэскалации.

В то же время, по данным издания Reuters, Лавров и ле Дриан, которые встретятся в Париже, будут обсуждать организацию саммита относительно безопасности в Европе.

Переговоры Макрона с Зеленским и Путиным

За последние 24 часа Эммануэль Макрон провел 2 телефонных разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой первого разговора стало обострение на Донбассе. Во время второго разговора лидеры Украины и Франции обсудили пути дипломатического урегулирования конфликта.

Перед вторым разговором с Зеленским Макрон позвонил главе Кремля Путину. Последний распространял традиционные фейки относительно Украины и пытался обвинить ее в провокации. Переговоры продолжались около 1 часа и 45 минут.

В Париже разговор с Путиным назвали "последним возможным и необходимым усилием во избежание большой войны в Украине".

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