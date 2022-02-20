По сообщению Зеленского в твиттере, лидеры общались "об обострении на фронте". У Макрона добавили, как отметил 24 канал, что риск эскалации начатого Россией конфликта все еще "очень высок".

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Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон поговорили по телефону о ситуации на Донбассе

Президент Украины в твиттере написал коротко:

Провел срочный разговор с президентом Эммануэлем Макроном. Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов.

Также Зеленский отметил, что обсудил с Макроном "необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования".

Французский канал BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец (администрацию президента Франции) сообщил следующее:

Риск эскалации начатого Россией конфликта "очень высок".

Текущие переговоры являются "последними необходимыми усилиями во избежание большого конфликта".

И сам президент Франции собирается приложить все усилия, "чтобы сохранить стабильность и мир в Европе".

А вот едва ли не самое важное из сообщения Елисейского дворца: издание указывает, что Владимир Зеленский заверил Эммануэля Макрона, что не будет "отвечать на провокации" России.

Обратите внимание: 18 февраля стало известно, что Эммануэль Макрон договорился о телефонных разговорах с Владимиром Зеленским на 19 февраля и Владимиром Путиным на 20. "Наша обязанность по-прежнему состоит в том, чтобы избежать худшего", – убежден президент Франции. Именно потому он эти диалоги запланировал.

Тем временем в этот же день: