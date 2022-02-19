О том, что лидер Франции проведет переговоры с президентами Украины и России, сообщает со ссылкой на Елисейский дворец.

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Макрон поговорит с Зеленским и Путиным

Наша обязанность по-прежнему состоит в том, чтобы избежать худшего. Мы считаем, что у нас все еще есть возможность отказать президента Путина от нападения на Украину,

– отметил Макрон.

В этой связи он 19 февраля проведет телефонный разговор с Зеленским. На следующий день, то есть 20 февраля, политик позвонит по телефону Путину.

Важно! На Донбассе идет обострение. Российские наемники 17 февраля срывали "тишину" 60 раз, а 18 февраля – 66. Боевики готовят даже по гражданским объектам. В то же время, Россия пытается обвинить в провокациях Украину.



Однако, несмотря на заявления Москвы, войска из-под украинских границ не отводят, их становится даже больше.

Визит Макрона в Украину и последние заявления французского лидера

Макрон посетил украинскую столицу 8 февраля. Это первый визит главы Франции в Украину за последние 24 года. С ним был и Жан-Ив Ле Дриан – глава МИД Франции. Президент Франции встретился с президентом Зеленским. Он пообещал передать Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для стабилизации экономики страны. Накануне политик совершил визит в Москву.

После этого французский лидер уже несколько раз созванивался с коллегами из других стран Европы и США. В частности, 15 февраля побеседовал с Байденом. Президенты договорились проверить заявления России об отводе войск от границ Украины.

Кроме того, Макрон призвал Путина не признавать боевиков на Донбассе.

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