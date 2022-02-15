Президенты США и Франции общались 15 февраля. Основной темой для разговора был вопрос безопасности в Европе, в частности – ситуация вокруг Украины.

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Президенты проверят заявления из Москвы

По информации журналистов, Байден и Макрон разговаривали примерно час. Лидеры согласились, что важно и в дальнейшем координировать свои действия в отношении России на фоне угрозы нового нападения на Украину. Кроме этого, главы государств договорились проверить, действительно ли Россия отводит свои войска от границ с Украиной, как там объявили ранее, 15 февраля.

Справка. В российском минобороны утверждают, что некоторые подразделения уже сегодня вернутся в свои гарнизоны. Впрочем, военные учения все еще продолжаются.

Байден выступит с обращением относительно Украины

Вечером 15 февраля американский лидер выступит со срочным обращением по ситуации вокруг Украины. Его будут транслировать примерно в 22:30 по украинскому времени. Как пояснили в Белом доме, политик не будет объявлять новую политику США в отношении Украины, а лишь опишет уже имеющуюся позицию.

Россия говорит, что завершает учения: смотрите видео