Официальную позицию Вашингтона выразили в посольстве США в Украине. Соответствующее сообщение появилось в твитере дипломатического учреждения днем 15 февраля.

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США говорят о нарушении минских соглашений

Дипломаты подчеркнули, что голосование в российской Госдуме о признании боевиков на Донбассе является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины.

Это явное нарушение минских договоренностей, которые обязывают подписантов реинтегрировать эти регионы. Мы – вместе с Украиной,

– говорится в сообщении.

Такой же позиции придерживаются и в НАТО. Как там отметили, признав боевиков, Россия нарушит международное право и минские соглашения.

В то же время в ЕС обеспокоены тем, что обращение к Путину грозит возникновением дополнительных территориальных претензий России к Украине.

Обратите внимание! Обращение о легитимизации боевиков поддержал 351 депутат Думы. Путин уже получил документ. Он цинично притворялся, будто его беспокоят "проблемы Донбасса".

Как отреагировала Украина

В украинском МИД также отметили, что признание Россией так называемых "псевдореспублик" будет означать ее сознательный выход из минских договоренностей. Если Путин поддержит решение депутатов, будут разрушительные последствия для международного правопорядка, подчеркнули в ведомстве.

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Полный текст сообщения со страницы посольства США в Киеве:

Голосование в Думе по "ЛНР/ДНР" сегодня является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины и явным нарушением минских соглашений, которые обязывают подписантов реинтегрировать эти регионы. Мы – вместе с Украиной. #StandWithUkraine