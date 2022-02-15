Офіційну позицію Вашингтона висловили у посольстві США в Україні. Відповідний допис з'явився у твітері дипломатичної установи вдень 15 лютого.

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США кажуть про порушення мінських угод

Дипломати наголосили, що голосування у російській Держдумі щодо визнання бойовиків на Донбасі є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України.

Це явне порушення мінських домовленостей, які зобов'язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною,

– мовиться у повідомленні.

Такої ж позиції дотримуються й у НАТО. Як там наголосили, визнавши бойовиків, Росія порушить міжнародне право та мінські угоди.

Водночас в ЄС стурбовані тим, що звернення до Путіна загрожує виникненням додаткових територіальних претензій Росії до України.

Зверніть увагу! Звернення про легітимізацію бойовиків підтримав 351 депутат Думи. Путін вже отримав документ. Він цинічно прикидався, ніби його турбують "проблеми Донбасу".

Як відреагувала Україна

В українському МЗС також наголосили, що визнання Росією так званих "псевдореспублік" означатиме її свідомий вихід із мінських домовленостей. Якщо Путін підтримає рішення депутатів, будуть руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку, підкреслили у відомстві.

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Повний текст допису зі сторінки посольства США у Києві:

Голосування в Думі щодо "ЛНР/ДНР" сьогодні є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод, які зобов’язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною. #StandWithUkraine