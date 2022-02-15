Соответствующие данные Великобритании сообщило издание Reuters. Зато о проверке США на брифинге заявила Джулиан Смит.

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Британия еще не заметила деэскалации и называет сигналы неоднозначными

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что последние данные разведки о войсках России на границе Украины все еще не замечают, что Россия готова к деэскалации.

Я думаю, что на данный момент сигналы неоднозначны, и поэтому у нас есть еще одна причина оставаться очень жесткими и очень объединенными, особенно в отношении экономических санкций,

– заявил Джонсон.

Британский политик также заявил, что:

Лондон видит возможности дипломатического пути к деэскалации ситуации, ведь "Россия открыта к разговорам";

"с другой стороны, разведданные, которые мы видим сегодня, все еще не переубеждают" ;

; данные британской разведки о российских полевых госпиталях, которые строятся в Беларуси недалеко от границы с Украиной, "можно воспринять как подготовку к вторжению".

США проверяют информацию об отводе войск

Посол США при НАТО Джулиан Смит на брифинге заявила, что Штаты проверят эту информацию.

Нам нужно будет это проверить,

– заявила Смит.

Посол также добавила, что лучше будет знать ситуацию через "день – два".

Что этому предшествовало

15 февраля Россия пояснила, что завершила часть учений, которые проводят совместно с Беларусью на ее территории.

Подразделения Южного и Западного военных округов якобы уже вернутся в свои гарнизоны.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поверит в отвод войск только тогда, когда это увидит. Тогда же и поверит в деэскалацию.

Зато генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, признав боевиков, Россия нарушит международное право и минские соглашения.

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