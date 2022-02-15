Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог и доктор исторических наук Андрей Зубов. По его словам, позиция президента России по обращению Госдумы покажет, готов ли Кремль к наступлению.
Заметьте Признав боевиков, Россия нарушит международное право и минские соглашения, – Столтенберг
Последнее решение в руках Путина, – Зубов
"Сейчас последнее решение в руках Путина. Если он откажется подписать это решение Думы, то для дипломатии еще открыты возможности. Если он его подпишет – нужно ждать провокации", – сказал политолог.
В ответ на вопрос о том, от чего зависит решение Путина по легитимизации боевиков, Зубов сказал: "От того, готов ли он начинать войну или нет".
Андрей Зубов сказал, что в России обозреватели разделились: одни говорят, что Путин трус и он никогда не начнет войну, потому что любая война – это непредсказуемость, результаты которой могут быть для него самого ужасными; другие говорят, что начнет – потому что больше ему ничего не осталось.
Он (Путин – 24 канал) ожидал, что Запад пойдет на переговоры, согласится признать Крым "российским", а Запад не идет на переговоры в таком формате – по вопросу территориальной целостности Украины и ее права вступать в НАТО.
Политолог сказал, что Запад, вероятно, не согласится на то, чтобы закрыть Украине вход в НАТО. России могут неофициально пообещать, что в ближайшие несколько лет Украины не будет в Альянсе, но ни о каких документах не будет речи.
Зубов о легитимизации боевиков на Донбассе: смотрите видео
Госдума поддержала обращение по боевикам:
- 15 февраля Госдума приняла обращение к Владимиру Путину о легитимизации боевиков ОРДЛО. За это проголосовал 351 депутат. Документ предусматривает проведение переговоров с главарями боевиков "для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи".
- В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такое решение России не будет иметь правовых последствий. Оно будет означать "сознательный выход России из минских договоренностей".
- Владимир Путин сказал, что получил обращение Госдумы и цинично попытался оправдать действия российских депутатов.