Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог та доктор історичних наук Андрій Зубов. За його словами, позиція президента Росії щодо звернення Держдуми покаже, чи готовий Кремль до наступу.

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Останнє рішення в руках Путіна, – Зубов

"Зараз останнє рішення в руках Путіна. Якщо він відмовиться підписати це рішення Думи, то для дипломатії ще відкриті можливості. Якщо він його підпише – потрібно чекати провокації", – сказав політолог.

У відповідь на питанння про те, від чого залежить рішення Путіна щодо легітимізації бойовиків, Зубов сказав: "Від того, готовий він починати війну чи ні".

Андрій Зубов сказав, що у Росії оглядачі поділилися: одні кажуть, що Путін боягуз й він ніколи не почне війну, тому що будь-яка війна – це непередбачуваність, результати якої можуть бути для нього самого жахливими; інші говорять, що почне – тому що більше йому нічого не залишилося.

Він (Путін – 24 канал) очікував, що Захід піде на перемовини, погодиться визнати Крим "російським", а Захід не йде на перемовини у такому форматі – щодо питання територіальної цілісності України і її права вступати в НАТО. Андрій Зубов Політолог та доктор історичних наук

Політолог сказав, що Захід, ймовірно, не погодиться на те, щоб закрити Україні вхід в НАТО. Росії можуть неофіційно пообіцяти, що у найближчі кілька років України не буде в Альянсі, але про жодні документи не мовитиметься.

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Держдума підтримала звернення щодо бойовиків: коротко