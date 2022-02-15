Путин пытается оправдать действия российских депутатов. Он цинично заявил, что они якобы "ориентируются на мнение своих избирателей", сообщает 24 канал.

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Глава Кремля вызывающе делал вид, что он и большинство россиян беспокоятся о жителях оккупированного Донбасса. "Люди сочувствуют им и надеются, что их положение изменится коренным образом", – подчеркнул Путин. Политик нагло отметил, что рассматривая обращение о признании боевиков, якобы "сделает все для решения проблем Донбасса".

Обратите внимание! Немецкий канцлер, находящийся с официальным визитом в Москве, также высказался на эту тему. По его мнению, такое признание стало бы "политической катастрофой".

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