Об этом в комментарии сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует 24 канал. Он отметил, что позиция Украины в этом вопросе остается неизменной.

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Это сознательный выход России из минских договоренностей

Признание Россией так называемых "ЛДНР" будет означать ее сознательный выход из минских договоренностей. Такой шаг нанесет серьезный удар по политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры,

– подчеркнул Николенко.

Представитель дипведомства заверил, что признание "квазиреспублик" не будет иметь никаких правовых последствий. Россия не сможет выдать "оккупационную администрацию" за "независимые субъекты", также Москва не может скрыть свое участие как стороны вооруженного конфликта.

Решение Путина будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка

Однако, подчеркнул Николенко, поддержка Путиным обращения Госдумы будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка. Россия, таким образом, будет иметь на выбор разные пути: деэскалации и дипломатического диалога, или получить решительный консолидированный ответ международного сообщества.

Призываем Москву занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов. В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение минских договоренностей,

– отметил представитель МИД.

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Что известно о попытках "легитимизации" боевиков: коротко

Авторами проекта стали депутаты-коммунисты.

15 февраля Госдума направила обращение о "признании так называемых республик" президенту Владимиру Путину.

Против этого было лишь 16 голосов.

Тем временем Верховная Рада обратилась к ряду международных организаций и правительств других стран.

Украинские парламентарии призвали к непризнанию "квазиреспублик" и осуждению действий России.

Больше об обращении Госдумы к Путину смотрите в видео: