Президенти США та Франції спілкувалися 15 лютого. Основною темою для розмови було безпекове питання в Європі, зокрема – ситуація навколо України.
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Президенти перевірять заяви з Москви
За інформацією журналістів, Байден та Макрон розмовляли приблизно годину. Лідери погодилися, що важливо й надалі координувати свої дії щодо Росії на тлі загрози нового нападу на Україну. Крім цього, глави держав домовилися перевірити, чи Росія справді відводить свої війська від кордонів з Україною, як там оголосили раніше 15 лютого.
Байден виступить зі зверненням про Україну
Ввечері 15 лютого американський лідер виступить з терміновим зверненням щодо ситуації навколо України. Його транслюватимуть близько 22:30 за українським часом. Як пояснили у Білому домі, політик не оголошуватиме нову політику США щодо України, а лише опише вже наявну позицію.
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