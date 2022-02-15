Як написала прессекретарка Білого дому Джен Псакі, Байден говоритиме про актуальні питання, пов'язані з ескалацією навколо України.

Важливо Як і для чого усім нам потрібно зберігати спокій перед "вторгненням": декілька порад

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