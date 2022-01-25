Третю партію допомоги Україна одержала 25 січня. Зброю доставили в аеропорт "Бориспіль".

Зауважте До України прибула третя партія американської зброї

Штати надали Києву Javelinі та гранатомети

Javelinі у Києві! Новий вантаж охоронної допомоги – пускові установки та ракети – загальною вагою близько 80 тонн,

– пояснив Резніков.

Журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер написав у твітері, що мовиться орієнтовно про 300 протитанкових ракетних комплексів Javelinі та боєприпаси.

Ба більше, на сайті Ukrainian Military Pages, проаналізувавши фото під час розвантаження літака у аеропорту "Бориспіль", повідомили, що в Україну прибули:

протитанкові ракетні комплекси Javelin;

одноразові реактивні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).



В Україну прибула партія зброї з США / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Україна отримала 80 тонн зброї з США / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Штати надали Україні "Джавеліни" та гранатомети /Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Штати надали третю партію зброї Україні /Фото Валентини Поліщук, 24 канал



ЗСУ отримають нове озброєння від Штатів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Україна очікує на четверту партію зброї /Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Штати надають допомогу Україні в межах 120 мільйонів доларів /Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зверніть увагу! Переносні зенітно-ракетні комплекси Javelinе використовують, щоб вражати вертольоти, літаки чи інші засоби повітряного нападу. Вони здійснюють польоти на малих та гранично малих висотах. Своєю чергою M141 Bunker Defeat Munition – полегшена модифікація багатоцільового гранатомета SMAW Mk 153, з допомогою якого руйнують фортифікаційні укріплення та знищують легкоброньовані цілі.

Міністр оборони Олексій Резніков також анонсував, що незабаром Україна отримає четверту партію допомоги. Очільник міністерства пояснив, що це можливо, завдяки стратегічному партнеру США.

Коротко про військову допомогу для України

До України прибула третя партія американської зброї – дивіться відео

Повний текст публікації Олексія Резнікова

"Джавеліни" в Києві! Новий вантаж охоронної допомоги – пускові установки та ракети – загальною вагою близько 80 тонн. Незабаром очікуємо прильоту 4-го з великої зграї птахів. Завдяки нашому стратегічному партнеру США.