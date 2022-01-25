Про це глава МЗС повідомив в інтерв'ю. Він закликав проявити терпіння у ситуації врегулювання конфлікту навколо України.

До теми Польща хоче надати Україні допомогу, але військових не надсилатимуть

Ассельборн наполягає на дипломатичному шляху

Ассельборн наголосив, що, мовляв, "Росія поки не змогла зачинити двері", отож є шанс запобігти ескалації дипломатичним шляхом.

В останній місяць на рівні ЄС, НАТО, ОБСЄ, а також між США та Росією було докладено дуже багато зусиль, щоб переконати російську сторону, що ми ставимося до неї серйозно та хочемо залучити її до процесу,

– сказав глава МЗС Люксембургу.

Між Україною та Росією – велика різниця у військовому відношенні

Ассельборн переконаний, що всі зусилля, яких доклали західні партнери, принесли свої результати. Разом з тим міністр – проти постачання зброї Україні.

Я не думаю, що велику різницю, яка існує між Україною та Росією у військовому відношенні, можна зараз компенсувати постачанням зброї,

– сказав Ассельборн.

Читайте також Українці десятиліттями пам'ятатимуть це, – Кулеба про відмову Берліна надати Україні зброю

Україна отримує військову допомогу від інших країн: останні новини

Надати Україні озброєння планує Польща. Для цього він зібрав нараду у Бюро національної безпеки нараду з представниками уряду.

18 січня військову допомогу Україні надала Велика Британія. В Україну доправили 2 тисячі протитанкових гранатометів.

23 січня до України прибула друга партія зброї з США. Мовиться про 80 тонн летального озброєння.

Литва й Латвія нададуть Україні американські ракетні комплекси Stinger.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Дивіться у відео, як Україна отримала військову допомогу від США: