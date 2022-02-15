Как написала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден будет говорить об актуальных вопросах, связанных с эскалацией вокруг Украины.

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Новой политики не будет

Псаки подчеркнула, что Джо Байден будет лишь озвучивать уже имеющуюся позицию США в отношении Украины, а не объявлять новую политику.

Он расскажет о ситуации на местах, о шагах, которые мы сделали, о действиях, которые мы готовы сделать, о том, что поставлено на карту для США и мира и как это может повлиять на нас дома,

– пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Добавим, что американский президент Джо Байден выступит со срочным обращением по ситуации вокруг Украины 15 февраля, примерно в 22:30 по Киеву.

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