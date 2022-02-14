Дальнейшая помощь Украине будет "одной из трех" составляющих ответа России за агрессию. Об этом советник президента США по национальной безопасности рассказал в эфире.

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К сожалению, он решил совсем не уточнять, в каком формате Соединенные Штаты будут помогать Украине уже после нового вторжения России, если такое вообще произойдет.

Я не буду приводить подробности того, как это будет происходить. Но это одна из трех ключевых составляющих нашего ответа – дальнейшая поддержка Украины в то время, когда она пытается противостоять российской агрессии.

– рассказал Джейк Салливан.

К слову, ранее он отмечал, что в Белом доме нет информации о том, согласовала ли Россия нападение на Украину. Но если таковой будет, это может быть никогда – даже на этой неделе.

Какую помощь США могут оказать Украине

Точно известно, что воевать на стороне Украины американские военные не будут ни в коем случае . Многочисленные американские чиновники, в том числе Джо Байден, говорили, что начало противостояния Вашингтона и Москвы перерастет в мировую войну.

. Многочисленные американские чиновники, в том числе Джо Байден, говорили, что начало противостояния Вашингтона и Москвы перерастет в мировую войну. Зато точно известны два способа поддержки Украины , ведь они происходит уже прямо сейчас. Первый – это помощь Украине с вооружением. Только США уже передали более 1300 тонн вооружения и снарядов. Не отстают и другие партнеры.

, ведь они происходит уже прямо сейчас. – это помощь Украине с вооружением. Только США уже передали более 1300 тонн вооружения и снарядов. Не отстают и другие партнеры. Второй способ поддержки – это санкционное давление на Россию. Партнеры обещают, что он будет "беспрецедентным". Например, Великобритания уже одобрила самые жесткие санкции, которые вступят в силу, как только Россия нападет.

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