Общий вес военной помощи США уже превысил 1300 тонн. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

К теме Второй самолет за день: еще 80 тонн военной помощи прилетели из США

Птицы летают! Еще 90 тонн боеприпасов США для ВСУ,

– написал Резников.

Что известно о помощи США для Украины

Президент США Джо Байден в конце января утвердил новую военную помощь Украине. Ее сумма достигает 200 миллионов долларов. Пентагон отправляет в Киев боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, артиллерийские снаряды.

С тех пор самолеты с оружием США все прибывают в Украину. Например, 1 февраля привезли 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию, 3 февраля – 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов, 5 февраля – 86 тонн военной помощи.

Аж 2 самолета с помощью прилетели 9 февраля. Резников пошутил, что в аэропорту Борисполь "день открытых дверей".

Обратите внимание! Партнеры помогают Украине на фоне угрозы нападения Москвы. Таким образом мир демонстрирует свою поддержку. В частности, Великобритания передаст Украине ракеты для борьбы с Черноморским флотом государства-агрессора.

Текст поста Алексея Резникова:

Птицы летают! Еще 90 тонн боеприпасов США для ВСУ прибыли сегодня. Общий вес военной помощи США сегодня превысил 1300 тонн!



Новая партия помощи от США / Фото Алексея Резникова