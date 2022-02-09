Радостную новость сообщил министр обороны Алексей Резников. Он подчеркнул, что это уже вторая "птичка" за день.
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Как метко подчеркнул Резников, 9 февраля "день открытых дверей" в аэропорту "Борисполь". Министр добавил, что сразу за девятой "птицей" США прилетел десятый.
Добавим, что в этот же день в Украину прибыл девятый самолет с военной помощью из США. В Киев прибыло более 80 тонн патронов.
Самолет с военной помощью США / Фото Алексея Резникова
Как США помогают Украине
В конце января Джо Байден утвердил новую военную помощь Украине на сумму 200 миллионов долларов. Пентагон отправил в Киев боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, артиллерийские снаряды и тому подобное. Говорится о:
- 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию, которые прибыли в Украину 1 февраля;
- 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов, которые США предоставили ВСУ 3 февраля;
- 86 тонн военной помощи, которые Украина получила 5 февраля.
Всего с 22 января по 5 февраля Украина получила от США более 650 тонн оборонительных боеприпасов.
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Полный текст публикации Алексея Резникова:
Сегодня "день открытых дверей" в аэропорту "Борисполь"! Сразу за 9-й птицей из Соединенных Штатов прилетела 10-я птица. Более 80 тонн боеприпасов для ВСУ.