Радостную новость сообщил министр обороны Алексей Резников. Он подчеркнул, что это уже вторая "птичка" за день.

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Как метко подчеркнул Резников, 9 февраля "день открытых дверей" в аэропорту "Борисполь". Министр добавил, что сразу за девятой "птицей" США прилетел десятый.

Добавим, что в этот же день в Украину прибыл девятый самолет с военной помощью из США. В Киев прибыло более 80 тонн патронов.

Интересно! Эстония 8 февраля передала полевой госпиталь для украинских военных. В Минобороны Украины отметили, что стране очень важна помощь в сфере военной медицины.

Самолет с военной помощью США / Фото Алексея Резникова

Как США помогают Украине

В конце января Джо Байден утвердил новую военную помощь Украине на сумму 200 миллионов долларов. Пентагон отправил в Киев боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, артиллерийские снаряды и тому подобное. Говорится о:

Всего с 22 января по 5 февраля Украина получила от США более 650 тонн оборонительных боеприпасов.

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Полный текст публикации Алексея Резникова:

Сегодня "день открытых дверей" в аэропорту "Борисполь"! Сразу за 9-й птицей из Соединенных Штатов прилетела 10-я птица. Более 80 тонн боеприпасов для ВСУ.