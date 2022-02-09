Украинской делегации торжественно передали ключ от госпиталя. Анна Маляр – заместительница министра обороны – поблагодарила за совместный подарок Эстонию и Германию.

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Маляр напомнила, что российско-украинская война длится восьмой год.

За это время погибли 13 тысяч украинских граждан. Еще 30 тысяч были ранены во время этой войны. И, судя по всему, Путин (Владимир Путин – 24 канал) не собирается эту войну прекращать,

– подчеркнула заместительница министра обороны.

По словам Маляр, украинская сторона искренне благодарна за помощь, которую оказывают Германия и Эстония в сфере военной медицины.

Заместительница министра обороны также выразила надежду, что вместе с этой помощью разблокируют закупки оружия для Украины в агентстве НАТО по поддержке и поставкам.

США нарабатывают увеличение помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на фоне обострения агрессии со стороны России Штаты хотят усилить помощь для Украины. Работа пока продолжается.

Белый дом совместно с Конгрессом работают над ощутимым увеличением военной помощи.

Кроме того, Блинкен подчеркнул: США позволили союзникам поставить Украине военное оборудование американского производства.

США будут помогать в любом случае: смотрите видео