Українській делегації урочисто передали ключ від шпиталю. Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – подякувала за спільний подарунок Естонії та Німеччини.

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Маляр нагадала, що російсько-українська війна триває восьмий рік.

За цей час загинуло 13 тисяч українських громадян. Ще 30 тисяч були поранені під час цієї війни. І, судячи з усього, Путін (Володимир Путін – 24 канал) не збирається цю війну припиняти,

– наголосила заступниця міністра оборони.

За словами Маляр, українська сторона щиро вдячна за допомогу, яку надають Німеччина та Естонія у сфері військової медицини.

Заступниця міністра оборони також висловила сподівання, що разом з цією допомогою розблокують закупівлі зброї для України в Агенції НАТО з підтримки та постачання.

США напрацьовує збільшення допомоги Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що на тлі загострення агресії з боку Росії Штати хочуть посилити допомогу для України. Робота наразі триває.

Білий дім спільно з Конгресом працюють над відчутним збільшенням військової допомоги.

Окрім того, Блінкен наголосив: США дозволили союзникам поставити Україні військове обладнання американського виробництва.

США допомагатимуть у будь-якому випадку: дивіться відео