Білий дім напрацьовує варіанти допомоги спільно з Конгресом. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає 24 канал.

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Білий дім спільно з Конгресом проводять роботу над відчутним збільшенням допомоги Україні. Йдеться про військову допомогу,

– сказав він.

Під час пресконференції з главою ЄС Жозепом Боррелем Блінкен також наголосив на тому, що США дозволили союзникам поставити Україні військове обладнання американського виробництва. В Європі розмістили додаткових американських військових.

За словами Блінкена, минулого року США поставили Україні військової допомоги на 650 мільйонів доларів.

Допомога від США

Днями в Україну прибув 8 літак зі США з військовою допомогою. Американці продовжують підтримувати Україну на тлі загрози нового нападу Росії. Цього разу привезли 86 тонн озброєння.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, перший американський борт приземлився у нас в ніч проти 22 січня. Тоді американці передали 90 тонн летальної зброї.

Вже 24 січня до Києва прибув другий літак зі США. Відтоді Вашингтон регулярно передає нашій державі оборонне озброєння, зокрема – патрони різного калібру.

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